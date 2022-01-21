العين يكافئ جوناتاس بـ «عقد جديد»

دبي (الاتحاد)



أعلنت شركة كرة القدم بنادي العين تمديد عقد البرازيلي الشاب جوناتاس دي سانتوس، حتى عام 2025، بعد المستوى المتميز الذي قدمه مع «الزعيم» منذ انضمامه إلى الفريق.

وهنأ عبدالله علي مشرف الفريق الأول، اللاعب بمناسبة تمديد تعاقده مع العين، مرحباً في الوقت نفسه بقرار التجديد لجوناتاس، الذي أظهر الرغبة الكبيرة في تحقيق النتائج القوية والتحلي بالمسؤولية، إلى جانب الروح القتالية والأداء المتطور، الذي ظل يقدمه في الموسم الحالي، الأمر الذي منحه الثقة المطلوبة من منظومة الفريق المؤلفة من إدارة وجهاز فني ولاعبين وجماهير.

وقال: اعتمد مجلس إدارة النادي توصية اللجنة الفنية بالتجديد للاعب في التوقيت الحالي، لتحفيزه على تقديم أفضل ما لديه، من خلال العمل على مضاعفة جهوده، وتعزيز معدل تركيزه في الاستحقاقات القادمة.

من جانب آخر، كشف عبدالله علي عن برنامج إعداد الفريق خلال فترة التوقف الحالية، وقال: البرنامج واضح ومعتمد قبل انطلاقة الموسم، ويصاحبه تحديثاً دورياً، إذا ما كان هناك تعديلاً في «الروزنامة»، ومن المقرر أن نخوض خلال فترة التوقف الحالية مباراتين وديتين، الأولى في الاثنين المقبل أمام التعاون المنتمي لدوري الدرجة الأولى، والثانية ضمن المعسكر المغلق في أبوظبي من 26 إلى31 من يناير الجاري، أمام بيونيك يريفان المنتمي للدوري الأرميني الممتاز وذلك يوم 29 الجاري.

وأضاف: فترة المعسكر المغلق بأبوظبي مهمة جداً لتجهيز كافة اللاعبين، الذين انخرطوا في مرحلة التأهيل، بعد عودة سلطان الشامسي إلى المران مؤخراً، وكما أن المدافع كوامي أصبح جاهزاً للمشاركة في تدريبات الجماعية، وحرص المدرب سيرجي ريبروف على استدعاء بعض اللاعبين المميزين من أكاديمية كرة القدم للانضمام إلى المعسكر لمنحهم الفرصة.