سكوت جيمسون يحافظ على صدارة «جولف أبوظبي»



أبوظبي (الاتحاد)



حافظ الأسكتلندي سكوت جيمسون على تقدمه في اليوم الثاني من بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، فيما كان كبار نجوم كأس رايدر فيكتور هوفلاند وإيان بولتر وشين لوري وتوماس بيترز قريبين جداً من الصدارة في الجولة الثانية من دي بي وورلد من سلسلة رولكس للموسم العالمي للجولات.

وبالرغم من الرياح القوية في ياس لينكس، إلا أن جيمسون ظل محافظاً ومتماسكًا لتحقيق نتيجة فوق المعدل 74 لدخول عطلة نهاية الأسبوع في المركز السابع تحت مجموع المتصدر.

وفي يوم لم يسفر سوى عن تسع جولات دون المستوى، كانت نتيجة 72 لبولتر أكثر إثارة للإعجاب، حيث حقق اللاعب الإنجليزي المركز الثاني في ست جولات، إلى جانب اللاعب هوفلاند من كأس رايدر الذي حقق نتيجة 74.

وفي الوقت نفسه، كان جيمس موريسون متساويًا من خلال 14 حفرة وست ضربات تحت المعدل قبل نهاية المنافسات، وانضم لوري، حامل اللقب، إلى كل من بيترز والياباني تاكومي كانايا والسويدي ألكسندر بيورك بخمس تسديدات على قدم المساواة بفارق نقطتين عن الصدارة.

ودافع البطل تيريل هاتون بخماسية فوق المعدل بنتيجة 77، مما ترك له ست ضربات على واحدة تحت المعدل، بينما كان على البطل حامل اللقب لأربع مرات روري ماكلروي أن يسجل ضربة بيردي في الحفرة الأخيرة ليكون في وضع جيد في عطلة نهاية الأسبوع، ليكمل جولته الثانية صباح اليوم.

وفي ظل الرياح العاتية، كافح العديد من اللاعبين لتقديم مستوى جيد ونتيجة إيجابية وأنهى الإماراتي أحمد سكيك جولته الثانية بـ 15 ضربة فوق المعدّل. كما واجه كل من اللاعب أحمد المشرخ وجوش هيل المولود في الإمارات ظروفًا صعبة، ويُرجح ألا تسنح لهما الفرصة لتحسين ترتيبهما قبل نهاية المنافسات.

وبعد جولته، قال جيمسون: «لم يكن الأمر سهلاً بالتأكيد. وكنا نتوقع ذلك، ولكن عندما تكون في غرفتك بالفندق في الصباح وفي غرفة تبديل الملابس، يكون يومًا صافياً، وحتى قبل اللعب، تشعر بأن الأمر أسهل قليلاً، ولكنك تخرج إلى تجربة مختلفة وسط رياح عاتية».

وتعليقاً على الوضع، قال اللاعب هوفلاند: «كان يومًا صعبًا، ومن الواضح أنني كنت أود أن أحقق المزيد من الضربات وأعتقد أنه كان بإمكاني أن أسدد تحت المعدل، لكنه كان أمراً صعبًا للغاية عندما تهب الرياح بتلك القوة».

وأضاف: «عندما تهبط الكرة في المساحة الخضراء على سبيل المثال، من الطبيعي أن يرغب كل لاعب بأن يجعلها أقرب من الحفرة وتسجيل أفضل نتيجة. لقد كان يوماً صعباً بالنسبة لي. ولكن لا بد من تقبل الأمر في نهاية المطاف واختيار مواقع جديدة لتثبيت الكرة ومن ثم التحلي بالصبر. أنا مقتنع بمركزي الحالي وسنرى ما سيحدث لاحقاً».