توخيل يتحدث عن «المعنويات الهابطة»



لندن (رويترز)

قلل المدرب توماس توخيل من أهمية أداء تشيلسي الضعيف في التعادل 1-1 مع برايتون آند هوف ألبيون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مرجعاً السبب إلى إحباط اللاعبين من تراجع الفريق في سباق المنافسة على اللقب.

وغاب لاعبو تشيلسي عن مستواهم في هذا التعادل، ليمدد الفريق سجله الخالي من الانتصارات في الدوري إلى أربع مباريات، ليتأخر بفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، لكن تشيلسي لعب مباراة أكثر.

وقال توخيل للصحفيين قبل مواجهة توتنهام «بعد الخسارة أمام السيتي، واتساع الفارق في الصدارة، لعبنا بعدها بيومين مباراة أخرى، ولمست تراجع معنويات اللاعبين، ربما ظهر عليهم بعض الإحباط وخيبة الأمل، وكان من الصعب أن نلعب بمستوانا في هذا اليوم.. كانت المرة الأولى التي يظهر فيها الفريق بهذا الشكل لذلك دعونا لا نضخم الأمور».

وفاز تشيلسي بالفعل ثلاث مرات هذا الموسم على توتنهام، بعد انتصاره 3- صفر في مجموع مباراتي الدور قبل النهائي لكأس الرابطة هذا الشهر، وكذلك الفوز على توتنهام في الدوري في سبتمبر.

لكن توخيل أصر على أن سجل فريقه الرائع مؤخراً أمام غريمه اللندني لا يمنحه أفضلية نفسية قبل مواجهة الأحد.

وتابع «نعرف أن المنافسة بيننا كبيرة، واجهناهم ثلاث مرات في فترة زمنية قصيرة، يعرفون جيداً طريقة لعبنا ونحن كذلك، فزنا عليهم وسنحاول تكرار الأمر، الأمر لا يمنحنا أي أفضلية ويجب أن ندخل المباراة بعقلية جيدة للوصول إلى أفضل أداء».