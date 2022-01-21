الشارقة بطل كأس نائب رئيس الدولة لليد



رضا سليم (دبي)



تُوج الشارقة بكأس نائب رئيس الدولة لكرة اليد للرجال، بعد التعادل مع النصر 29-28، في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور النهائي للبطولة، والتي جرت بينهما بصالة شباب الأهلي، ليرفع «الملك» رصيده إلى 8 نقاط، متصدراً الدور النهائي، ومتفوقاً على العين الذي جاء في المركز الثاني وله 7 نقاط، إثر تفوقه على الوصل 27-25، والنصر الثالث «6 نقاط»، والوصل الأخير «3 نقاط»، وهي المرة الثانية التي يفوز فيها الشارقة بالكأس، حيث سبق له الفوز باللقب موسم 2015-2016.

حضر المباراة ومراسم التتويج، خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وناصر الحمادي أمين عام الاتحاد، وداوود المليح الأمين العام المساعد، وفيصل الطواش، وسعود صالح عضوا مجلس الإدارة، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، ومحمد عبيد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية بالشارقة، وعدد من الشخصيات.

جاءت مباراة الشارقة والنصر قوية بين الفريقين، ورغم أن «الملك» تقدم في البداية 3-2، إلا أن «العميد» عاد بقوة، وتقدم بفارق 3 أهداف، ووصلت النتيجة إلى 10-7، ويعود «الملك» من بعيد، وينجح في التعادل 10-10 بعد 20 دقيقة، ويتكرر التعادل مرات عدة، وتصل النتيجة إلى 14-14 في الدقيقة 28، وينتهي الشوط الأول بتقدم النصر 15-14.

مع بداية الشوط الثاني، يتكرر التعادل مرات عدة، وتصل النتيجة إلى 20-20 في الدقيقة 10، وتتحول المواجهة إلى «سجال» بين الفريقين، ما بين تقدم وتعادل، في ظل تساوي كفتهما فنياً، وتدخل المواجهة آخر 10 دقائق بالتعادل 24-24، و27-27 في الدقيقة 27 وفي الأمتار الأخيرة يتكرر التعادل 29-29 في الدقيقة 29، وهي ما انتهت عليه المباراة.

أدار اللقاء شهاب أحمد وسلمان عبدالله وعلى الطاولة ياسر النقبي وأمسيات سويلم والمراقب جمال سيف.