ذياب المهيري يتأهل للمشاركة في «الألعاب البارالمبية الشتوية»

دبي (وام)

حقق ذياب جاسم المهيري، لاعب منتخب الإمارات بطل آسيا في بارالمبية التزلج، إنجازاً جديداً لرياضة الإمارات، بعد اجتيازه اختبارات اللجنة البارالمبية الدولية بنجاح، ليصبح لاعباً رسمياً مصنّفاً بصورة مبدئية كمتزلج لفئة التزلج وقوفا /لأصحاب الهمم/ من الاتحاد الدولي للتزلج، وأول إماراتي من أصحاب الهمم يحقق هذه الخطوة، التي تؤهله للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية التي تعقد في العاصمة الصينية بكين في مارس المقبل، عقب دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستنطلق في فبراير المقبل.

وحقق بطل الإمارات هذا الإنجاز بعد اجتيازه اختبارات اللجنة البارالمبية الدولية التي أقيمت على هامش بطولة العالم للرياضات الشتوية لذوي الهمم والتي تقام في منتجع ليلهامر بالنرويج، خلال الفترة من 12 حتى 23 يناير الجاري، حيث استطاع المهيري تحقيق الرقم الذي يؤهله للحصول على الاعتماد الدولي والتصنيف المبدئي كأول إماراتي من أصحاب الهمم يحقق هذا الإنجاز، ويتبق له حصوله على الاعتماد الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن ذياب المهيري كان قد فاز بالميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية البارالمبية للتزلج على المنحدرات الثلجية «فئة التزلج المتعرج»، المعتمدة من الاتحاد الدولي للتزلج، والتي نظمها اتحاد الرياضات الشتوية واللجنة البارالمبية نوفمبر الماضي بسكي دبي وقد حصد لاعب منتخب الإمارات ذياب المهيري الميدالية الذهبية والمركز الأول متفوقاً بجدارة على باقي المتنافسين، بعدما حقق زمناً قدره 1:28:80 ساعة.

وأعرب محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد، وقال: «يحدونا الفخر في اللجنة البارالمبية بتحقيق مثل هذه الإنجازات المتواصلة من لاعبينا الأبطال من ذوي الهمم، والذين طالما يكونون على قدر المسؤولية وإثبات الذات أمام قيادتنا الرشيدة التي لا تتوانى عن الدعم والمساندة بكل الأشكال».

وأضاف: «نهنئ اللاعب ذياب جاسم المهيري على تسجيله كأول لاعب في الرياضات الشتوية ولا ننسى شكر كل من ساند ودعم اللاعب ليحقق هذا الإنجاز ويصل إلى الاعتماد الدولي».

ومن جانبه أكد هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، على أهمية تحقيق هذا الإنجاز، وفائدته على رياضة الإمارات ككل من أجل تمكين رياضة التزلج في الدولة، والمساهمة في فتح آفاق أوسع لرياضة الإمارات ودعمها لتكون حاضرة في المحافل الدولية بما ينسجم مع الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة الاتحادية أخيراً لدعم رياضة الإمارات، مهنئاً قيادتنا الرشيدة على تحقيق هذا الإنجاز الذي جاء بفضل الدعم اللامحدود للرياضة والرياضيين.

وقال: «اعتماد اللاعب ذياب المهيري من قبل اللجنة البارالمبية الدولية يتيح للإمارات فرصة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستعقد في العاصمة الصينية بكين». يذكر أن بطلنا ذياب المهيري كان قد خضع لمعسكر تدريبي مكثف بإشراف ومتابعة أكاديمية متزلجي الإمارات التي قامت بإعداد برنامج متكامل بدأ في سكي دبي منذ أكتوبر الماضي، ليصل اليوم إلى تحقيق إنجاز غير المسبوق في منتجع ليلهامر بالنرويج. كما يذكر أن الاختبارات الخاصة بتصنيف المتزلجين من أصحاب الهمم دولياً، تمر بمرحلتين أساسيتين، الأولى عبارة عن اختبار على شكل مقابلة شخصية بين اللاعب وممثل اللجنة الدولية البارالمبية، اما المرحلة الثانية فهي عبارة عن التدقيق على الوثائق والمستندات ونتائج الفحص السريري للاعب، بعد عرضها على اللجنة الدولية، ومن ثم يتم إبلاغ اللاعب إما بالقبول أو الرفض.