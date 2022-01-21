الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
ميكالي: مواجهة الإمارات فرصة لدمج الجدد مع الظفرة
ميكالي: مواجهة الإمارات فرصة لدمج الجدد مع الظفرة
الجمعة 21 يناير 18:29

محمد سيدأحمد (أبوظبي)


أكد البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب الظفرة، أن لقاء فريقه مع الإمارات، الأحد المقبل، على استاد حمدان بن زايد، في الجولة الأخيرة من مرحلة تحديد المراكز من التاسع وحتى الـ 14 في كأس رابطة المحترفين، يمثل فرصة جيدة لرفع معدل الانسجام بين الوجوه الجديدة في الفريق مع بقية العناصر، والوقوف على الإعداد الذي تم خلال الفترة الماضية، حيث تعافى اللاعبون بشكل تام من الحمل الزائد، والآن الفريق جاهز، واللاعبون البرازيليون لوكاس كانديدو وجويليرمي أوجوستو وجواو ماركوس، وسالم خيري، ووليد عمبر والغاني ليونارد اوفوي يمثلون إضافة جيدة خاصة أن بعضهم يملك تاريخاً جيداً.
وقال ميكالي: نأمل أن نقدم مباراة جيدة، شاهدت مباراتين لفريق الإمارات لم يخسرهما، ولا أدري هل يدخل اللقاء بتشكيلته الأساسية أم لا، في كل الأحوال أركز على فريقي، الذي يحتاج إلى تقييم كامل بعد فترة التوقف.
من جهته قال بيدرو بافلوف لاعب الظفرة: مباراتنا مع الإمارات تعتبر الاخيرة للفريق ضمن مباريات كأس رابطة المحترفين، وهي مهمة في إطار الإعداد بعد فترة توقف، ورغم عدم أهمية النتيجة، إلا أننا نبحث عن الفوز.

كأس رابطة المحترفين
فريق الظفرة
فريق الإمارات
آخر الأخبار
"أدنوك" تستضيف النسخة السابعة من ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين
الاقتصادي
"أدنوك" العلامة التجارية الأولى في الإمارات للسنة الرابعة على التوالي
اليوم 08:53
أرشيفية
عربي ودولي
الأمن الأردني يكشف حقيقة وفاة طفلة من البرد في مخيم الزعتري
اليوم 08:43
مصر تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا الجديدة
عربي ودولي
مصر تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا الجديدة
اليوم 08:41
فيروس كورونا: "أوميكرون" أم "دلتا"... أيهما أشد خطورة؟
عربي ودولي
فيروس كورونا: "أوميكرون" أم "دلتا"... أيهما أشد خطورة؟
اليوم 08:27
لماذا بعض الأشخاص لديهم قابلية شديدة للعدوى بفيروس كورونا وغيرها؟
دنيا
لماذا بعض الأشخاص لديهم قابلية شديدة للعدوى بفيروس كورونا وغيرها؟
اليوم 08:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©