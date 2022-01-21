أولسن بديلاً لجانييف في «الفرسان»



منير رحومة (دبي)

أنهت إدارة نادي شباب الأهلي مشكلة قيد اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية، والتي تسببت في تأخر تسجيل الأجانب الجدد في قائمة الفريق، وعدم مشاركتهم في استحقاقين كبيرين هما كأس السوبر وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وانضم أمس المهاجم النرويجي توماس أولسن رسميا الى فريق «الفرسان» بديلا للأوزبكي عزيز جانييف الذي يتوقع أن ينتقل إلى خورفكان على سبيل الإعارة، وبالتالي ينتظر أن يعزز أولسن الخط الأمامي للفريق بداية من المباراة المقبل، ويتوقع أيضا أن ينضم الأرجنتيني كارتابيا خلال الأيام المقبلة، للبرازيلي كارلوس ادواردو الذي انتقل الى الأهلي السعودي.