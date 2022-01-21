شرطة دبي تتوج بكأس بطولة الشرطة للفرق التخصصية



أبوظبي (وام)

توج اللواء محمد اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، بحضور العميد عارف علي الريس مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي فريق القيادة العامة لشرطة دبي/أ/ الأساسي/ بكأس المركز الأول في بطولة الشرطة التخصصية الخامسة بعد حصوله على أعلى النقاط في الترتيب العام للبطولة التي يشرف عليها اتحاد الشرطة الرياضي، فيما حصلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي/أ/ الأساسي/ على المركز الثاني، فيما حل فريق شرطة دبي/ب/ في المركز الثالث.

وتنافست الفرق في خمس مسابقات متنوعة، وهي التكتيكية والهجوم والإنقاذ والبرج والموانع على امتداد أيام المسابقة التي جرت هذا الأسبوع مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة وسط منافسات مثيرة في كافة الألعاب.

وفاز فريق شرطة دبي «أ» بالمركز الأول في مسابقات التكتيكية والهجوم وإنقاذ ضابط وفي الموانع وحل ثانياً في مسابقة البرج ليجمع 44 نقطة في مقدمة الفرق في المجموع العام وحل فريق شرطة أبوظبي «أ» ثانياً في مسابقات الموانع والتكتيكية كما حصل على المركز الثالث في مسابقات الهجوم والبرج ليجمع 36 نقطة وضعته في المركز الثاني بالمجموع العام، فيما بلغ مجموع نقاط فريق شرطة دبي/ب/ 30 نقطة بعد فوزه بالمركز الأول في مسابقة البرج والمركز الثاني في مسابقة إنقاذ ضابط. ودخل فريق شرطة الشارقة «أ» الأساسي/ المنافسة العامة بفوزه بالمركز الثاني في مسابقة الهجوم والمركز الثالث في مسابقات التكتيكية وإنقاذ ضابط والموانع وجمع 29 نقطة في المركز الرابع على ترتيب الفرق العام.

وأكد العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة أن هذه البطولة تعد باكورة نشاطات الاتحاد للعام 2022 وأن بطولات الاتحاد متواصلة طوال العام، وتتضمن الألعاب كافة، بشكل يسهم في تعزيز اللياقة البدنية للمنتسبين ونشر مفاهيم التنافس والعمل بفريق موحد لرفد المنتخبات الوطنية بالعناصر الرياضية المؤهلة والقادرة على تمثيل الدولة في المحافل العالمية.