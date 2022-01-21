مارفيك يستدعي ماجد سرور إلى قائمة «الأبيض»

معتز الشامي (دبي)



طالب الهولندي مارفيك المدير الفني لمنتخبنا الوطني، اللاعبين بضرورة التحلي بالروح القتالية، والرغبة في الفوز، بهدف التعويض في الأمتار الأخيرة لمشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال 2022»، حيث يستعد «الأبيض» لمواجهة سوريا يوم الخميس المقبل، على استاد آل مكتوم بدبي، ضمن الجولة السابعة لمنافسات المجموعة الأولى، قبل أن يغادر في اليوم التالي لمواجهة إيران في طهران يوم الأول من فبراير المقبل بالجولة الثامنة.

وقرر الجهاز الفني ضم عبدالسلام محمد مدافع اتحاد كلباء، وماجد سرور لاعب وسط الشارقة، فيما تم استبعاد شاهين عبدالرحمن، وسهيل النوبي بسبب الوعكة الصحية، وخليفة الحمادي مدافع الجزيرة بسبب الإصابة والحاجة إلى العلاج والراحة.

ويحتاج «الأبيض» للفوز على «نسور قاسيون» الذي يتذيل ترتيب المجموعة بـ «نقطتين»، على أمل الابتعاد عن منتخب لبنان الذي يحتل المركز الرابع «5 نقاط»، والعراق «الخامس» بـ4 نقاط، حيث يعني الفوز في المباراة المقبلة، وصول منتخبنا إلى «النقطة التاسعة» لتأكيد جدارته بالمركز الثالث المؤهل إلى الملحق القاري، وبالتالي الابتعاد عن مطارديه، خاصة أن لبنان يلتقي كوريا الجنوبية، بينما يلعب العراق مع إيران «المتصدر».

ويكثف منتخبنا تحضيراته، بعدما اكتملت الصفوف، والتحاق عدد كبير من اللاعبين، الذين خضعوا لبرامج تأهيل خفيفة، خلال اليومين الماضيين بالتدريبات الجماعية، فيما ينتظر أن ينضم سباستيان تيجالي مهاجم النصر إلى المعسكر غداً «السبت» لمواصلة التحضير مع بقية زملائه، وهو ما يعني اكتمال القوة الهجومية لـ «الأبيض» قبل وقت كافٍ من المباراة المقبلة.

فيما يهتم الجهاز الإداري بالنواحي النفسية والمعنوية، عبر سلسلة من المحاضرات والجلسات الفردية والجماعية في «التجمع»، بالتوازي مع عمل الجهاز الفني على الجوانب النظرية في المحاضرة اليومية بالفيديو، والتي تهتم بشرح أسلوب لعب المنتخب السوري، ونقاط القوة والضعف لديه، بجانب تشديد مارفيك على ضرورة التحلي بالروح القتالية والتركيز الشديد، نظراً لأهمية تلك المرحلة من التصفيات، والتي تتطلب ضرورة حصد أكبر عدد من النقاط، بينما يملك منتخبنا الأفضلية حاليا ببقية منتخبات المجموعة.

وتعتبر مواجهة المنتخب السوري حاسمة في مسيرة «الأبيض»، في ظل احتياج المنتخب إلى الفوز وزيادة غلته من النقاط، بما يعبر عن القيمة الفنية للكرة الإماراتية، وبهدف القتال على الفرصة التي لا زالت سانحة وكبيرة، للسير بعيداً في التصفيات، أو على أقل تقدير، حسم بطاقة التأهل إلى الملحق القاري أمام ثالث المجموعة الثانية، ومن ثم الصعود إلى الملحق العالمي، أمام منتخب يمثل قارة كونكاكاف، حيث تقام مباراتا الملحق، سواء القاري أو العالمي في يونيو المقبل.

من جهته، أكد بشير سعيد مدافع شباب الأهلي والجزيرة، والمنتخب الأسبق، أهمية الخروج ب «العلامة الكاملة» في المواجهة المرتقبة أمام سوريا، لافتاً إلى أن «الأبيض» يحتاج إلى تعزيز موقعه والابتعاد بترتيب يمكنه من التأهل إلى الملحق القاري على أقل تقدير، بجانب ضرورة الفوز على المنتخبات العربية في المجموعة، والقتال على النقطة أمام إيران «المتصدر» أو كوريا الجنوبية «الوصيف» لاحقاً.

وشدد بشير على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى اللاعبين الأكثر جاهزية في التشكيلة، في ظل الإصابات والغيابات لعدد من العناصر الأساسية، ولفت إلى أن العناصر الأجهز في الدوري وفي المعسكر يجب أن يكون لها وجود، من دون الاهتمام فقط بالعناصر صاحبة الخبرة، وقال: عناصر الخبرة بالتأكيد مفيدة للمنتخب وضرورية، ولكن إذا كان هناك من هم أجهز، يجب أن يحصلوا على الفرصة، لأن «الأبيض» يحتاج من ينفذ الفكر الفني والتكتيكي للمدرب.

وأضاف: هذه الفترة تحتاج إلى اللاعب الجاهز، لأن هذا هو المطلوب، نظراً لكثرة الغيابات بين اللاعبين الأساسيين، أو حتى تواجد بعض الأسماء الأساسية في المنتخب، ولكنها باتت «حبيسة الدكة» مؤخراً، وبالتالي يكون الاعتماد عليها بشكل أساسي «مغامرة غير محسوبة».

وأشاد بشير بمستوى تيجالي وأدائه والروح القتالية التي يتمتع بها، لافتاً إلى أن عدم توفيقه في مباراة أو اثنتين، ليس معناه أنه غير مفيد للمنتخب، بل يعتبر أنسب بديل لغياب مبخوت، فضلاً عن وجود لاعب بقيمة كايو كانيدو الذي يمكنه أن يقوم بدور رأس الحربة لتعويض النقص في هذا المركز.

طرح التذاكر للجماهير

طرح اتحاد كرة القدم تذاكر المباراة إلكترونياً، حيث بإمكان الجماهير حجزها عبر موقع «بلاتينيوم ليست»، فيما تم تحديد مواعيد الفحوص الطبية المجانية للجماهير، بالتعاون مع شركة طموح للرعاية الصحية، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بمقر الاتحاد في دبي، من الساعة الرابعة إلى الثامنة مساءً، وفي مقر الاتحاد في مدينة زايد الرياضية واستاد هزاع بن زايد في مدينة العين من الساعة السادسة إلى الساعة الثامنة مساءً، ويتعين على الجماهير الراغبة بإجراء الفحص إبراز تذكرة المباراة والهوية الأصلية.

وعقد الاتحاد اجتماعاً لبحث الترتيبات الخاصة بالمباراة، بحضور فريق عمل اتحاد الكرة وأعضاء لجنة تأمين الفعاليات بشرطة دبي ومسؤولي نادي النصر، حيث تم استعراض كل المتطلبات الخاصة بالمباراة من الناحية الفنية والتنظيمية، وتحديد بوابات جماهير المنتخبين، إلى جانب التطرق إلى الأمور الإعلامية والتسويقية ومتطلبات الاتحاد الآسيوي.

طاقم أوزبكي

كلف الاتحاد الآسيوي طاقم تحكيم من أوزبكستان بإدارة المباراة، ويتكون من إيلجيز تانتاشي للساحة، ويعاونه أندريه تسابنكوف وتيمور جاينولين، والحكم الرابع أخرول ريسكولاييف، فيما تم تكليف طاقم لتقنية الفيديو مكون من محمد تقي الجعفري من سنغافورة، والمساعد الياباني جومبي إيدا.

10 محترفين في قائمة سوريا

وصلت بعثة المنتخب السوري صباح اليوم «الجمعة» إلى دبي لبدء معسكر مغلق، استعداداً للمباراة، وتضم 10 محترفين، والتحق منهم 7 لاعبين، وهم، عمر خربين، ومحمود البحر وورد السلامة ويوسف محمد وعمرو جنيات ومحمد عنز، وعمرو الميداني وعبد الله الشامي، بينما يلتحق يوم الأحد عمر السومة، والذي يعتبر الورقة الرابحة في تشكيلة «نسور قاسيون» ومهلم بابوبي، بينما ضمت القائمة اللاعبين المحليين إبراهيم عالمة، خالد حجي عثمان، شاهر الشاكر، تامر حاج محمد، محمود المواس، كامل حميشة، الليث علي، مصطفى جنيد، محمد ريحانية، محمد صهيوني، ثائر كروما.