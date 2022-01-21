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«أبوظبي للدراجات» يطلق سلسلة سباقات كأس مومينتوم للفرق
«أبوظبي للدراجات» يطلق سلسلة سباقات كأس مومينتوم للفرق
الجمعة 21 يناير 17:03

 
أبوظبي (الاتحاد)

أطلق نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، بالتعاون مع متجر مومينتوم، سلسلة سباقات كأس Momentum للفرق ضد الساعة، ويتألف كل سباق من ثلاث جولات، أقيمت الجولة الأولى اليوم بجزيرة الحديريات، أما الجولة الثانية فتقام في مدينة الوثبة أول مارس المقبل، والثالثة في الرابع من يونيو 2022 في الحديريات أيضاً.
وتتنافس الفرق مع بعضها بعضاً على 9 فئات من المشاركين، ويحدد السباق النهائي جميع الفرق الأسرع بناءً على الوقت التراكمي خلال الجولات الثلاث، وتعتمد سباقات الفرق ضد الساعة على الجهد الفردي للقيادة ضد عقارب الساعة ويقطع كل مشارك مسافة محددة، ويكون الفائز هو الأقل زمناً، ولا يسمح بالتلاحق بين الدراجين، وتستهدف مشاركة كلا الجنسين من فئات المجتمع كافة.
تأتي هذه الفعالية في إطار حرص نادي أبوظبي للدراجات الهوائية على إقامة السباقات والفعاليات المتنوعة التي تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي على خريطة الرياضة الدولية عموماً، ورياضة الدراجات الهوائية خصوصاً.
ووجه نادي أبوظبي للدراجات الهوائية الشكر للجهات الراعية لهذه الفعالية، ومنها مومينتوم على جهودها لإنجاح هذه السباقات التي تسهم في تشجيع فئات المجتمع في أبوظبي على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، نظراً لفوائدها الصحية والبيئية.
وتحظى رياضة الدراجات الهوائية في أبوظبي، بدعم القيادة الرشيدة من خلال إقامة السابقات والفعاليات على جميع أنواعها، فضلاً عن توفير المسارات الحديثة والآمنة في جميع مناطق الإمارة للتشجيع على ممارسة هذه الرياضة، وتحفيز المجتمع على جعلها من بين أنشطتهم اليومية لما لها من فوائد عدة. 

نادي أبوظبي للدراجات
الدراجات الهوائية
جزيرة الحديريات
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