إيمانويل يتصدر المتأهلين في كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز



أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت منافسات اليوم الأول لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز فئة الخمس نجوم، بمنافسة تأهيلية نحو لقب كأس البطولة برعاية لونجين، وجاءت المنافسة التي شهدها وتوّج الفائزين بألقابها أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (150) سم.

وشهدت المنافسة مشاركة 58 فارساً وفارسة، وكان الفارس الإيطالي ايمانويل جوديانو، على موعد مع الفوز بكأس المركز الأول، وأولى بطاقات التأهيل للمشاركة في منافسة الجائزة الكبرى، وشارك إيمانويل بالجواد «نيكولاج دو ميوسك» وأكمل التمايز في زمن سريع بلغ (33.48) ثانية، ونال كأس المركز الثاني البلجيكي كونستانت فان باسشن مع الفرس «دياز دو ثوت» وأكمل التمايز في (34.01) ثانية، وذهب كأس المركز الثالث إلى جنوب أفريقيا وأحرزه الفارس أوليفر لازاروس بصحبة الفرس «بترفلاي أنيميل» وبزمن التمايز (34.35) ثانية.

وخطف الإيطالي إيمانويل جوديانو بالجواد «شالو»، كأس الفوز في افتتاحية منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم، والتي شهدت منافسات ساخنة في الحدث الرياضي الأبرز ضمن رُزنامة موسم قفز الحواجز في الإمارات.

وجاءت المنافسة بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (145) سم، وتنافس فيها 46 فارساً وفارسة، ونجح منهم في إكمال الجولة دون خطأ 15 فارساً، وأفضل زمن سجله الفارس الإيطالي، وبلغ (57.24) ثانية.

ونال المركز الثاني الفارس البلجيكي كونستانت فان بيشن بالجواد «فيردي تريز» وأكمل الجولة في زمن بلغ (57.47) ثانية، ونجح الفارس الهولندي بارت بليس بالجواد «جرينوبل دي ان» في إحراز كأس المركز الثالث وأنهى الجولة في (57.60) ثانية.

وعلى الميدان الرملي بنادي أبوظبي للفروسية، تواصلت المنافسات الثانية بتصنيف النجمتين، تأهيلية للمشاركة في منافسة الجائزة الكبرى لبطولة النجمتين، وبمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وصمم مساره بحواجز بلغ ارتفاعها (140) سم.

واجتذبت المنافسة 66 فارساً للمشاركة فيها، وفاز الفارس السوري مبارك ماندو في جولة التمايز بصحبة الفرس «غويبل»، وأكمل معها الجولة في زمن بلغ (32.50) ثانية.

وحازت جائزة المركز الثاني الفارسة النمساوية كاثرينا رومبيرج مع الفرس «ديناجا»، وأنهت التمايز في زمن بلغ (32.67) ثانية، والفارسة البريطانية جورجيا تيم حازت المركز الثالث بالجواد «كان ياما كان» وأنهت التمايز في زمن بلغ (33.75) ثانية، والمركز الرابع أحرزه فارسنا عمر عبد العزيز المرزوقي مع الفرس «كونكورديا» والزمن (33.98) ثانية.

وتوّج الفارس الإيرلندي شين برين بكأس جائزة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، نتيجة فوزه بصدارة منافسة من جولة واحدة، من فئة النجمتين، على حواجز بلغ ارتفاعها (140) سم، وتنافس على جائزتها 59 فارساً وفارسة، ونال البطل الصدارة مع الجواد «زد سفن ريجال دن» والزمن (61.57) ثانية.

واعتلى فرسان القفز السوريين منصة التتويج، ونال كأس المركز الثاني الفارس محمد جوبراني بالفرس «ليلاندي»، والزمن (62.18) ثانية، والمركز الثالث ناله الفارس ليث علي مع الفرس «كاميليا»، والزمن (62.56) ثانية.

وجاءت المنافسة الثانية، بمنافسة من جولة واحدة، فئة الخمس نجوم، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (145) سم، وتنافس فيها 53 فارساً، وأكملها دون خطأ 11 فارساً، وفاز بكأس المركز الأول الفارس الهولندي جور فريلنج، وأنهى الجولة مع الجواد «شابادا»، وحاز الفارس الإيطالي كأس المركز الثاني بالجواد «شالو» وحل ثالثا فارسنا محمد شافي الرميثي.