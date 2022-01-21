الأهلي يتحفز للقاء مونتيري بـ «القائمة 30»

أبوظبي (الاتحاد)



يصل فريق الأهلي يوم 31 من يناير الجاري، ببعثة تضم 30 لاعباً، حيث يتم اختيار 23 لاعباً فقط مع إعلان القائمة النهائية، قبل 48 ساعة من موعد انطلاق البطولة المقرر في 3 فبراير، حيث كان النادي قد أرسل قائمة مبدئية تضم 35 لاعباً وفق قواعد «الفيفا»، فيما استقر الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، على استبعاد الرباعي صلاح محسن وبدر بانون وأكرم توفيق ومحمود متولي للإصابة، ومحمود عبد المنعم كهربا لخروجه من قائمة الفريق للإعارة إلي نادي هاتاي التركي.

ويتابع الجهاز موقف لاعبيه الدوليين مع منتخب «الفراعنة»، وكذلك الثنائي على معلول لاعب منتخب تونس، وأليو ديانج لاعب المنتخب المالي، كما يترقب موسيماني كذلك موقف المنتخبات الثلاثة من استكمال مشوار البطولة، لحسم مصير لاعبيه من الانضمام للفريق، وتحديد ملامح باقي برنامج الإعداد لمونديال الأندية، الذي يسجل خلاله النادي مشاركته السابعة.

وعكف الجهاز الفني على متابعة مباريات منافسه في المباراة الأولى مونتيري المكسيكي، للوقوف على شكل الفريق، ومدى إضافته لصفقات جديدة، حيث خاض الفريق مباراتين في الدورة الختامية للدوري المكسيكي، تعادل في الأولي كويريتارو من دون أهداف، فيما فاز في الثانية على نيكاكسا برباعية، ويتواجد الفريق في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، وينتظر الجهاز الفني للأهلي مباراة منافسه أمام كروز آزول والمقررة غداً، حيث واحدة من المواجهات القوية التي يستطيع من خلالها موسيماني الحكم على منافسه.

من جانبه، أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، جاهزية فريقه لخوض البطولة، رغم غياب عدد من اللاعبين الذين يشكلون القوام الرئيس، سواء للإصابة، أو للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية، وقال: لكن ذلك يدفعنا لمزيد من التركيز لتحقيق نتيجة إيجابية، خصوصاً أن الأهلي يرتبط مع مونديال الأندية بحالة خاصة، مضيفاً: لدينا ميزة مهمة هي المساندة الجماهيرية بتواجد جالية مصرية كبيرة في الإمارات الشقيقة، وهو ما نسعى لاستغلاله وتجهيز اللاعبين نفسياً لمواصلة إنجاز الموسم الماضي، بالحصول على برونزية المونديال.

وأكد عبدالحفيظ أن الفريق حقق مكاسب عديدة من المشاركة في بطولة كأس الرابطة، عبر تجهيز عدد من اللاعبين الصاعدين الذين يمكننا الاعتماد عليهم في باقي مشوار الموسم، وتابع: تألق هؤلاء اللاعبين، واستمرار تألق المعارين، يؤكد أن سياسة النادي في تجهيز والاستعانة بلاعبين من قطاع الشباب بدأت تؤتي ثمارها.

وشدد مدير الكرة بالنادي الأهلي علي سعادته بتألق محمد عبدالمنعم لاعب الفريق المعار إلى فاركو، قائلاً: اللاعب سيكون له دور مع النادي في المواسم المقبلة، باعتباره أحد أهم المواهب، وأشار إلي أن عبد المنعم اكتسب خبرات كبيرة نتيجة مشاركته بصفة مستمرة، سواء بالموسم الماضي الذي قضاه مع سموحة أو الموسم الحالي الذي يلعب خلاله مع فاركو.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد أكد في تصريحات ل «قناة أبوظبي الرياضية»، على هامش استلامه جائزة فوز النادي بأفضل مؤسسة رياضية عربية عن المجموعة الاقتصادية «التمويل الذاتي»، أن الأهلي بحكم تاريخه يلعب على البطولة، قائلاً: رغم الصعوبات التي يواجهها الجهاز الفني في إعداد وتجهيز لاعبيه من القوام الأساسي، مع دخول اللاعبين الدوليين قبل وقت غير كاف من البطولة، فضلاً عن تواجد نفس اللاعبين لفترات طويلة بعيداً عن أسرهم، لكن الفريق يملك من الخبرات ما يساعد في تجاوز تلك الأزمة، والتفكير في الوصول إلي أبعد نقطة ممكنة.

