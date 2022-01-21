النصر والوصل على أبواب المربع الذهبي لدوري السلة



علي معالي (دبي)

أصبح النصر والوصل على أبواب المربع الذهبي لدوري رجال السلة، حيث يلتقي الفريقان غدا مع البطائح والوحدة في إياب دور الثمانية، وفي حال فوز العميد وفهود زعبيل يتأهلان للمربع الذهبي لمرافقة شباب الأهلي والشارقة.

وكان فريق النصر قد تفوق في جولة الذهاب على البطائح بنتيجة 81- 78 ونجح العميد في أن يقلص خسائره أمام البطائح هذا الموسم الذي فرض نفسه في الكثير من المباريات، وستكون المباراة على صالة نادي النصر فرصة لكي يؤكد جدارته في الوقت الحاسم من الموسم.

وفي مباراة ثانية كانت خبرة الوصل كبيرة في مواجهة العنابي حيث تفوق بنتيجة 75- 53، ولقاء الغد بصالة نادي بني ياس فرصة جديدة لكي يفرض الفهود سيطرتهم ويستعيدون قوتهم من جديد والتي اهتزت كثيرا خلال الفترات الماضية، وفي المقابل يخطط الوحدة إلى قلب الطاولة من جديد.

وفي حال فوز النصر والوصل فسوف يصعدان مباشرة للمربع، أما في حال فوز البطائح والوحدة فسوف تكون هناك مباراة ثالثة فاصلة، تحدد لها 26 يناير الجاري.