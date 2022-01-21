«إستونيا» تتصدر المهرات في بطولة الظفرة لجمال الخيل



الظفرة (وام)

خطفت المهرة «إستونيا» ليوسف أحمد عبد اللطيف آل علي، الأضواء خلال اليوم الثاني من منافسات النسخة الثانية لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية، التي تقام بكورنيش المرفأ برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وأحرزت أعلى معدل خلال الأشواط الثمانية، عندما تصدرت القسم «أ» لفئة الأفراس عمر 7 - 9 سنوات، وحققت 92.20 نقطة، وحلت في المركز الثاني في الشوط «دي هلا» لخالد صديق فتح آل خاجة، وحصلت على 91.90 نقطة، فيما جاءت في المركز الثالث «دي غنيمة» لمربط النور، ونالت 91.30 نقطة.

وكانت المهرة «ج س رنيم» «لمربط الجواهر، قد استهلت الفعاليات بتحقيق المركز الأول في شوط فئة المهرات عمر 3 سنوات القسم« أ »، وحققت 91.90 نقطة، وحلت في المركز الثاني«غالية مغيدر» لحسن سيف حماد الزعابي، وسجلت 91.00 نقطة، فيما جاءت في المركز الثالث«ع ج بشيرة» لأحمد عبد السلام آل علي، وحصلت على 90.90 نقطة.

وذهبت صدارة القسم» ب إلى«ضحى البستان» لمسعود محمد أحمد المرزوقي، وحققت 90.30 نقطة، وتفوقت بفضل درجتها في معيار الهوية بعد تعادلها في النقاط مع الوصيفة«ألوها» لزياد كلداري، التي حلت ثانية، فيما جاءت في المركز الثالث«دي مشهورة» لمربط ريح الشمال، وحصلت على 90.20 نقطة.

وأحرزت المركز الأول في القسم»ج«المهرة م ع جوهرة لمحمد خلف العتيبة، وحققت 91.80 نقطة، وجاءت في المركز الثاني صبا العز لمعتز عبد الرحمن يونس، ونالت 91.60 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث سما العبادلة لعبد الرحمن محمد بطي العبدولي، وحصلت على 90.80 نقطة.

وتألقت الفرس اورا أو لسعيد سالم الزعابي، في أول أشواط فئة الأفراس القسم أ ، واحتلت الصدارة محققة 91.60 نقطة، تلتها في المركز الثاني أمنية الهواجر لعمرو محسن حسين، وسجلت 91.50 نقطة، فيما حلت ثالثة سوراي الفارس لمربط الفارس، وحصلت على 91.20 نقطة.

وانتزعت دي رنده لخليفة محمد سيف السويدي، المركز الأول في القسم ب، محققة 91.30 نقطة، وجاءت في المركز الثاني ع ج سلمة لخالد شعبان، وحصلت على 90.80 نقطة، وجاءت بالمركز الثالث غدير الهبوب لأحمد سعيد محمد صياح الهاملي، ونالت أيضا 90.80 نقطة لكن تفوقت عليها الوصيفة بفضل درجتها في معيار الهوية. وتصدرت ام اف الريم لمربط البطين، القسم ب لفئة الأفراس عمر 7 - 9 سنوات، وحققت 90.80 نقطة، وحلت في المركز الثاني غريسة الهواجر لمربط المنذري، وسجلت 90.70 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث ورد العاديات لمربط رأس الخيمة، وحصلت على 90.60 نقطة.

واختتمت فعاليات اليوم الثاني بآخر أشواط فئة الأفراس وخصص لعمر 10 سنوات وما فوق، واحتلت الصدارة فلامينجا ام اس لطلال حميد المسكري، وحققت 91.70 نقطة، وجاءت في المركز الثاني دي كريستال مون لجواهر عبدالرحمن محمد البيضائي، وحصلت أيضا على معدل النقاط نفسه لكن تفوق الأولى جاء بفضل درجتها في معيار الهوية، وحلت في المركز الثالث«بروساريا» ليوسف أحمد عبد اللطيف آل علي، وحصلت على 91.60 نقطة.