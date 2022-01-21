900 لاعب في دوري رابطة أبوظبي للجوجيتسو بمنغوليا

أولان باتور (وام)

حققت رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو العديد من المكتسبات خلال تنظيمها لجولة الدوري الدولي للرابطة في مدينة أولان باتور بمنغوليا الأسبوع الجاري. وواصلت الرابطة تسجيل الأرقام القياسية في أعداد المشاركين بجولاتها الخارجية، حيث حظيت جولة أولان باتور بمشاركة 900 لاعب ولاعبة على مدار يومين، في ظل تطبيق دقيق للبروتوكول الصحي المعتمد لدى الرابطة، والذي يضمن توفير التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لوقاية اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين.

وتعد أولان باتور أكبر مدن منغوليا وعاصمتها الرسمية ومركزها الثقافي والصناعي، حيث تقع في الشمال الشرقي للبلاد، ويسكن بها أكثر من ثلث سكان جمهورية منغوليا، وتتوزع المدينة من الناحية الإدارية على أربعة أجزاء يغلب على الجزء القديم منها طابع العمارة القديم.

وشهدت البطولة نزالات حماسية كبيرة بين عدد من اللاعبين المصنفين في العالم حيث تم توزيع 145 ميدالية ذهبية على الفائزين بالمراكز الأولى، و142 ميدالية فضية لأصحاب المركز الثاني، و122 ميدالية برونزية لأصحاب المركز الثالث، فيما توجت أكاديمية «جارودا» بجائزة الأفضل بعد حصولها على 30500 نقطة.

وتعد أبوظبي هي عاصمة الجو جيتسو العالمية، ومقر الاتحادين الدولي والآسيوي وأكبر مطور لتلك الرياضة في العالم على مستوى برامج نشر وتطوير اللعبة، وصقل وتأهيل المواهب، وصناعة الأبطال، وتنظيم البطولات القارية والعالمية بأعلى مستويات احترافية، وتنظيم رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو أكثر من 100 بطولة سنويا حول العالم، للمساهمة في نشر وتطوير اللعبة، وتوفير أفضل بيئة تنافسية لأبطالها في مختلف قارات العالم.

واقتصرت بطولة أولان باتور على المشاركين من منغوليا فقط للمنافسة على الحزام الأبيض في اليوم الأول، ثم على جميع الأحزمة في اليوم الثاني. وفازت بيوندا غلير باتسوغت المصنفة الأولى في بطولات الرابطة خلال الفترة الشتوية، بالميدالية الذهبية في وزن 95 كجم للحزام الأسود/البني، كما فاز كل من بابتار جاتوخ بذهبية وزن 77 كجم للحزام الأسود للمحترفين، وباسانروج ارينستوج بذهبية وزن 85 كجم للحزام الأسود للمحترفين.

من ناحيته عبر طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو عن سعادته بنجاح بطولة منغوليا، مؤكدا أن الرابطة لا تعرف المستحيل، حيث نظمت وتنظم بطولاتها دون توقف في ظل التحدي الصحي العالمي، وتضع الحلول والتدابير التي تسمح لها باستدامة نشاطها في كل الظروف، حيث كانت من أوائل المنظمات الدولية التي اعتمدت بروتوكول صحي دقيق يراعي تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن الإقبال الكبير على المشاركة في كل جولات وبطولات الرابطة بمختلف دول العالم، دليل واضح على ثقة الجميع باحترافيتها في التنظيم، وكذلك دليل على ثقة الدول التي توافق على إقامتها على أراضها دون أي تحفظ.

وقال: «في ظل المتابعة الدقيقة من عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، لنشاط الرابطة، والتعليمات المستمرة بالتطوير المستدام في بطولاتنا الخارجية، والدعم الكبير الذي يقدمه لنا، ساهم في نجاحات بطولاتنا الخارجية، ووفر لها قوة الدفع المطلوبة لتحقيق المزيد من النجاح، في ظل التقييم الدائم لمؤشرات الأداء، والحرص على تقديم الجديد بشكل مستمر.

وأضاف:« تنظم الرابطة بطولة أخرى من الدوري الدولي الخاص بها في مدينة كاستاف الكرواتية اليوم، والتي يسمح فيها بمشاركة كل الدول، وتقام منافساتها لكافة فئات الأحزمة، لمنافسات البدلة ودون البدلة للأشبال والناشئين والشباب والبالغين والأساتذة، وشهدت الأيام الأخيرة قبل إغلاق باب التسجيل بها في 18 يناير الجاري إقبالاً كبيراً، وستخضع لتطبيق البروتوكول الطبي المعتمد بمنتهى الدقة بالتنسيق مع الجهات المختصة بكرواتيا».