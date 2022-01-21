دبا الفجيرة والبطائح «قمة 16» في دوري الأولى



فيصل النقبي (الفجيرة)



يدخل دبا الفجيرة اختباراً صعباً، يوم الأحد المقبل، في مستهل الدور الثاني لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، عندما يستضيف البطائح، في أهم مباريات «الجولة 16».

وتكتسب قمة الفريقين أهمية كبيرة بالنسبة للصراع الخماسي على بطاقتي التأهل إلى «دوري أدنوك للمحترفين»، ويعتلي «النواخذة» صدارة البطولة برصيد 39 نقطة، ويحتل البطائح المركز الخامس وله 27 نقطة، وهي فرصة ذهبية له لبلوغ «النقطة 30»، وعرقلة المتصدر، والتقدم إلى المركز الثالث، في حال تعرقل الحمرية ودبا الحصن أصحاب المركزين الثالث والرابع على التوالي.

ويستضيف الذيد فريق العربي «الوصيف» برصيد 37 نقطة، واللقاء من المواجهات الصعبة، وإن كان نظرياً وعلى الورق في «متناول اليد»، لأن الذيد دائماً ما يكون صعبا على ملعبه،

ويدخل الحمرية «الثالث» ب «30 نقطة» اختباراً صعباً مع الرمس»المتطور»، على أمل بلوغ «النقطة 33»، والاحتفاظ بالمركز الثالث

ويلتقي مصفوت مع دبا الحصن في مباراة قوية، يأمل خلالها «الضيف» صاحب المركز الرابع، في تخطي حاجز «الثلاثين»، وبلوغ «النقطة 31»، والاستمرار في ملاحقة «أهل القمة».

وفي الفجيرة يخوض صاحب الأرض وحتا صراعاً من أجل «السادس»، حيث يحتل «الذئاب» المركز السابع «20 نقطة»، ويأتي «الإعصار» سادساً وله 22 نقطة، وفي بقية المباريات يلعب مسافي مع سيتي، وجلف أف سي مع الجزيرة الحمراء.

البرنامج



السبت

مصفوت - دبا الحصن 17:05

مسافي سيتي 17:05

جلف أف سي - الجزيرة الحمراء 17:05

الأحد



الذيد- العربي 17:05

دبا الفجيرة - البطائح 17:05

الفجيرة - حتا 17:05

الحمرية -الرمس 17:05