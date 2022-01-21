الوصل «أكبر الخاسرين» بعد التقدم في «أدنوك للمحترفين»!



سلطان آل علي (دبي)



لا شك أن كل الأندية في مباريات كرة القدم، تتمنى تسجيل الهدف الأول الذي يسهل المهمة على الفريق واللاعبين لحصد نقاط أي لقاء، ولكنّها أخطر النتائج في الوقت نفسه، إذا لم يتم التعامل معها بتركيز عالٍ، وحضور ذهني قوي، وجدية لا يتخللها الثقة بالفوز، تضيع النقاط وتتحول مشاعر الفرح إلى حزن.

وفي «دوري أدنوك للمحترفين» بعد نهاية الدور الأول، يتصدر «الفهود» قائمة الفرق الأكثر خسارة للنقاط بعد التقدم، فقد تقدم الوصل في 9 مرات هذا الموسم، إلا أنه خسر 44% من نقاطه، حيث أضاع 12 نقطة من أصل 27 نقطة، كانت أقرب له بعد تقدمه.

وتبقى مباراة الشارقة في الجولة الثالثة، هي الأبرز في الذاكرة، بعد أن تقدم الوصل بهدفين نظيفين، ولكنه خسر المباراة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بنتيجة 3-2.

ويأتي بعد الوصل مباشرة، الجزيرة الذي فقد 11 نقطة من أصل 33، من ضمنها 3 خسائر أمام العين بنتيجة 5-1، وشباب الأهلي والشارقة بنتيجة 2-1، ويعد «فخر أبوظبي» أفضل فريق في أول ربع ساعة في الدوري، حيث سجل أكبر عدد من الأهداف بـ4 أهداف، ولم يستقبل أي هدف إطلاقاً، وهو ما فعله أمام العين والشارقة وشباب الأهلي، لكنه خسر في نهاية المطاف.

والجدير بالذكر أنّ الجزيرة هو ثاني أكثر فريق يستقبل الأهداف، في آخر ربع ساعة من المباراة بـ7 أهداف خلف «صقور الإمارات» الذي يستقبل 10 أهداف، ويأتي ثالثاً عجمان الذي تقدم 8 مرات هذا الموسم، خسر 10 نقاط من أصل 24 بعد تقدمه، ولا يمكن نسيان مباراة العين التي خسرها في الدقيقة 86 بـ «نيران صديقة».

في الجانب المقابل، يعد النصر الفريق الأكثر استفادةً من وضعية التقدم في مبارياته، حيث لم يخسر «العميد» سوى نقطتين من أصل 18 في 6 مرات، شهدت تقدمه في النتيجة، ويتساوى معه العروبة وخورفكان، ولكن في عدد مباريات أقل.