«الحبتور» و«الذئاب» يفتتحان «الكأس الفضية»



رضا سليم (دبي)



يقص «الحبتور» و«ذئاب دبي كافو» شريط افتتاح كأس بنتلي الإمارات الفضية للبولو، ضمن سلسلة كأس دبي الذهبية التي تنطلق اليوم، بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتستمر حتى 5 فبراير المقبل، بمشاركة 7 فرق، هي الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، و«أيه إم» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم، والحبتور بقيادة محمد الحبتور، وزيدان بقيادة عمرو زيدان، وبنجاش بقيادة حيدر بنجاش، وذئاب دبي كافو بقيادة حبتور الحبتور، وكلينوفا سكون بقيادة راجا كريم.

ويضم «الذئاب» حبتور الحبتور وتشارلز كوني وكارلوس أولوا والفريدو كابيلا، فيما يضم «الحبتور» محمد الحبتور، وماتياس جونزاليس وخوان جوريتشي وباوتيستا بايوجار.

وتعد كأس بنتلي الفضية إحدى بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية، ومن كبريات البطولات على مستوى المنطقة وآسيا والعالم، حيث يصل الهانديكاب في تصنيف اللاعبين إلى 18 جولاً، ويشارك بها كوكبة من ألمع نجوم اللعبة، وتقام تحت مظلة جمعية هيرلينجهام للبولو، مع إشراف دولي صارم، حيث يحصل الفائز على 60 نقطة، والمتأهلان إلى النهائي على 30 نقطة، والمتأهلون إلى نصف النهائي على 15 نقطة، وبقية اللاعبين بـ 8 نقاط .

وأعرب محمد الحبتور رئيس اتحاد البولو عن سعادته بانطلاقة البطولة، لتدشن عهد جديد للعبة يصب في اتجاه نشرها وزيادة رقعة الممارسين لها والارتقاء بالمستوى الفني للاعبين المواطنين.

وأكد الحبتور حرص الاتحاد على التفاعل مع أندية البولو والفرق الموجودة بالدولة واللاعبين المحترفين، لتفعيل النشاط بما يحقق استراتيجية الاتحاد، وينعكس على المستوى العام للبولو في الدولة.