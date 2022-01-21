«المصارعة الشاطئية» تنطلق في «خان الشارقة»



أبوظبي (الاتحاد)



ينظم اتحاد المصارعة والجودو، اليوم، بطولة الإمارات للمصارعة الشاطئية، بمنطقة الخان في الشارقة، برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وبالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ويشارك فيها 66 لاعباً من مختلف الأندية.

وتشترط اللائحة البطولة ضرورة إبراز بطاقة الهوية عند التسجيل أو جواز السفر الأصلي عند الميزان، والذي تعقبه قرعة البطولة، ويمكن لكل نادٍ المشاركة بعدد 4 لاعبين في كل وزن، والمشاركة مفتوحة لجميع الجنسيات، وشملت شروط البطولة فئة الناشئين مواليد 2005 - 2006، ويسمح بمشاركة مواليد 2007، بشرط رسالة من ولي الأمر والمدرب، وتحددت أوزان «الفئة ب» تحت 50 كجم، 60، 70، 80، وفوق 80 كجم، وتطبق قواعد الاتحاد الدولي للمصارعة.

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي بتعاون مجلس الشارقة الرياضي المستمر، برئاسة عيسى هلال الحزامي، وجهود هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير التي تستضيف فعاليات البطولة، وخص بالشكر خالد إبراهيم القصير مدير إدارة العمليات، مشيراً إلى هذا التعاون أسهم في اتساع رقعة المشاركة، وأيضاً الجهات التي ظلت تسهم في دعم مسيرة الاتحاد، وكانت لها بصمة رائعة خلال قيام البطولة الأولى، متمنياً للجميع التوفيق وللبطولة النجاح.