الأبطال «قصة حزينة» في «الكان»!



علي معالي (الاتحاد)



انضم منتخب الجزائر إلى قائمة أبطال كأس أفريقيا لكرة القدم الذين أخفقوا في النسخة التالية من تتويجهم باللقب، بعد وداعه «النسخة 33» المقامة حالياً في ضيافة الكاميرون من الدور الأول، لتعود «الحكاية الحزينة» مجدداً إلى «البطولة العريقة».

اللقب الأول لمنتخب الجزائر على صعيد كأس أفريقيا جاء في «نسخة 1990» التي استضافها، وفاز بها عن جدارة بالتفوق في المباراة النهائية على نيجيريا بهدف، وسط حضور جماهيري بلغ 80 ألف متفرج.

الجزائر حامل اللقب «خيّب الآمال في «النسخة التالية» مباشرة عام 1992 التي أقيمت في السنغال، إذ خرج المنتخب من الدور الأول، بخسارة افتتاحية أمام كوت ديفوار 3-0 والتعادل مع الكونغو 1-1، حينها كانت المجموعة تضم 3 منتخبات فقط.

يحمل منتخب مصر الرقم القياسي في عدد التتويج بألقاب أمم أفريقيا «7 مرات»، وهو الوحيد الذي حصد الكأس، في 3 دورات متتالية، أعوام 2006 و2008 و2020، ومع ذلك فشل في التأهل إلى المسابقة، خلال النهائيات الثلاثة التالية.

في نسخ 2012 و2013 و2015 لم ينجح «الفراعنة» في بلوغ نهائيات كأس أمم أفريقيا، وتعثر الفريق في التصفيات ثلاث مرات متتالية، بعد رحيل المدرب حسن شحاتة.

حصد منتخب نيجيريا لقب كأس أفريقيا في «نسخة 2013» التي أقيمت في جنوب أفريقيا. بفوزه على بوركينا فاسو بهدف ليضيف «النسور» اللقب الثالث في تاريخ مشاركاته، وخوض النهائي السابع.

فشلت نيجيريا «حاملة اللقب» في التأهل إلى «نسخة 2015» في غينيا الاستوائية، بعد أن احتلت المركز الثالث في مجموعتها بالتصفيات، بعد جنوب أفريقيا والكونغو.

شهدت «نسخة 2012» ميلاد بطل جديد لكأس أفريقيا عندما حصد منتخب زامبياً اللقب بالفوز على كوت ديفوار 8-7 بركلات الترجيح، ومع تدشين الكأس عام 2013 في جنوب أفريقيا، كأول نسخة تقام في الأعوام الفردية، ودّع من الدور الأول، بـ3 تعادلات أمام بوركينا فاسو ونيجيريا وإثيوبيا.

فاز كوت ديفوار باللقب في «نسخة عام 2015»، بعد معاناة من ركلات الترجيح أمام غانا 8-9، ولكن في «نهائيات 2017» بالجابون خرج «الأفيال» من الدور الأول، بتعادله أمام توجو والكونغو الديمقراطية وخسارته أمام المغرب.