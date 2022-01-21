روما والإنتر «موعد الكأس»!



روما (أ ف ب)

بات روما آخر المتأهلين إلى ربع نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، بفوزه على ضيفه ليتشي 3-1 في ختام الدور ثمن النهائي.

وضرب روما موعداً كبيراً في ربع النهائي مع إنتر ميلان الذي تأهل بشق النفس على حساب ضيفه إمبولي 3-2 بعد التمديد «الوقت الأصلي 2-2».

وفي باقي مباريات ربع النهائي، يلعب ساسوولو مع يوفنتوس حامل اللقب، وأتالانتا الوصيف مع فيورنتينا، وميلان مع لاتسيو.

وكان ليتشي البادئ بالتسجيل عبر أرتورو كالابريسي في الدقيقة 14، لكن روما أدرك التعادل قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول عبر مدافعه الألباني ماراش كومبولا.

ومنح الدولي الإنجليزي تامي أبراهام التقدم لروما في الدقيقة 54، قبل أن يوجه الأوزبكستاني إلدور شومورودوف الضربة القاضية للضيوف بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 81.