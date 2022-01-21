«الفرعون صلاح».. اتفاق قريب!



أنور إبراهيم (القاهرة)



تستطيع جماهير ليفربول أن تتنفس الصعداء، لأن نجمها المفضل المصري محمد صلاح، في طريقه للتوصل إلى اتفاق مع «الريدز» لتمديد عقده واستمرار التعاون بينهما، كما أن أسرة اللاعب باتت أكثر تفاؤلاً بإمكانية الانتهاء من تفاصيل التعاقد الجديد، في أقرب وقت ممكن.

وكشفت صحيفة «وورلد صنداي» النقاب عن أن ليفربول يتمسك بشدة بلاعبه المصري، ويرغب في الاحتفاظ به لأطول فترة ممكنة، وإن المفاوضات مع وكيله رامي عباس أوشكت على الانتهاء، من أجل تمديد عقده الحالي الذي ينتهي في «صيف 2023».

وقالت الصحيفة إن الأنباء التي أفادت بأن صلاح يضغط على النادي مطالباً براتب أسبوعي قدره 600 ألف جنيه استرليني لا أساس لها من الصحة، وحقيقة الأمر أن صلاح لن يحصل على هذا الراتب، وإنما سيعوضه النادي بامتيازات أخرى في عقده الجديد، ترضيه وفي الوقت نفسه تمنع حدوث «فتنة» داخل غرفة ملابس «الريدز»، إذ إن إدارة النادي تنوي منحه «مكافأة توقيع» كبيرة ومكافأة مقابل «ولائه» للنادي، وأخرى تتعلق بالأداء والمستوى الفني، ما يسمح للنادي بالحفاظ على هيكل رواتب الفريق من دون تغيير، وفي الوقت نفسه الاحتفاظ بنجمه الأول، في إطار عقد جديد يتناسب مع وضعه، كأحد أفضل المهاجمين في تاريخ النادي كله.

المعروف أن محمد صلاح الذي يكمل 30 عاماً في 15 يونيو المقبل، بدأ مسيرته الاحترافية في المقاولون العرب المصري، وانطلق منه إلى عالم الاحتراف الخارجي في بازل السويسري «2012-2014»، ثم تعاقد معه تشيلسي الإنجليزي عام 2014، ولكنه أعاره إلى فيورنتينا الإيطالي عام 2015، وباعه بصفة نهائية إلى إيه إس روما «2016-2017»، واستقر به المطاف بعد ذلك في إنجلترا، حيث يلعب لليفربول من 2017 حتى الآن.

ولعب صلاح لمنتخب الشباب والمنتخب الأوليمبي، حيث شارك في بطولة العالم للشباب 2011، ودورة لندن الأولمبية 2012.