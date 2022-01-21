لوريس يقتل الإشاعات!

أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن مغامرة الحارس الدولي الفرنسي هوجو لوريس مع ناديه الإنجليزي توتنهام ستستمر لعامين آخرين حتى «صيف 2024»، وأن الأنباء التي ترددت بشأن رحيله بنهاية عقده في الصيف المقبل، أو على الأقل عدم الاعتماد عليه حارساً أساسياً، ليس لها أساس من الصحة.

ويحمل لوريس شارة كابتن «السبيرز» منذ نهاية عهد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني الأسبق، واستمر محتفظاً بها في عهد البرتغاليين جوزيه مورينيو ونونو إسبريتو، وحتى وصول الإيطالي أنطونيو كونتي المدرب الحالي.

وذكرت صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية أن لوريس يمثل عنصراً أساسياً لا غنى عنه في توتنهام، ومستمر مع الفريق بموجب عقد مدته عامان، ليدحض بذلك الإشاعات التي قالت إنه سيرحل في الصيف القادم للانضمام إلى نيس الفرنسي الذي انطلق منه حارساً شاباً.

وأضافت الصحيفة أن هذه النهاية السعيدة، لم تكن مفاجأة كبيرة، لأن المفاوضات بين النادي واللاعب كانت مكثفة خلال الأسابيع الأخيرة.

ورغم وصول الحارس بيرلويجي جوالليني إعارة من أتلانتا الإيطالي، مع خيار بالشراء النهائي، إلا أن لوريس ظل محتفظاً بوضعه حارساً أساسياً، رغم بلوغه 35 عاماً، مؤكداً كونه حارساً من طراز عالمي، وعلى مستوى فني عالٍ، رغم البداية المتواضعة للفريق على المستوى الجماعي في الأسابيع الأولى من الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

وأشارت الصحيفة إلى أن كونتي الذي وصل مؤخراً إلى النادي، من أجل إصلاح مساره ووضعه على الطريق الصحيح، أعلن على الملأ تمسكه بهذا الحارس المتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم 2018 في روسيا، ليضع إدارة «السبيرز» تحت ضغط للتعجيل بمفاوضاتها مع اللاعب.

أما أسعد الناس بتمديد عقد لوريس، فهو مواطنه ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، والذي يعتبره عنصراً مهماً في تشكيلة «الديوك»، ليس حارساً فقط، وإنما قائد أيضاً.