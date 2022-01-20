منتخبنا للسيدات يتدرب على ملعب ذياب عوانة

دبي (الاتحاد)

في إطار برنامج استعداداته للاستحقاقات المقبلة، أدى منتخبنا الوطني للسيدات لكرة القدم أمس حصته التدريبية الأولى في معسكره الداخلي على ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة بدبي، وقالت أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الكرة النسائية: «إن التجمع الحالي يعد الأول للمنتخب تحت قيادة البرازيلية كاميلا أورلاندو، التي تم التعاقد معها مؤخراً لتولي مهمة المدير الفني لمنتخبات كرة القدم النسائية، على أن تكون تجمعات منتخب السيدات بصفة إسبوعية من أجل تطويره، ونسعى كذلك من خلال مراحل عدة إلى الوصول إلى أفضل درجات الانسجام بين اللاعبات».

وتابعت: «نحن حريصون على توفير المباريات الودية التي تسهم في تجربة جميع اللاعبات وتُزيد من خبراتهن الدولية، وسيخوض المنتخب تجربتين وديتين أمام منتخب سيدات أذربيجان في فبراير المقبل».

وأضافت بوشلاخ: «بدأنا العمل في مراكز النخبة بقيادة المدربة الوطنية حورية الطاهري لاكتشاف وانتقاء مزيد من اللاعبات المتميزات في مسابقات الكرة النسائية، ليتم بعدها ضمهن لمنتخبات المراحل السنية التي تُعد رافداً رئيساً للمنتخب الأول».

وأكدت: إن لاعبات مراكز النخبة اللاتي سيتم انتقاؤهن سيخضن كذلك مباريات ودية في فبراير المقبل أمام منتخب جورجيا لفئة الشابات تحت 19 عاماً.

وأعربت عن تفاؤلها وثقتها في تحقيق التطور خاصة في ظل الدعم اللا محدود من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وحرصه على توفير كل المقومات وسُبل النجاح لمسابقاتنا المحلية ومنتخباتنا الوطنية.