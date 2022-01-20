جيمسون يتصدر الجولة الافتتاحية لـ «جولف أبوظبي»



أبوظبي (الاتحاد)

تصدّر اللاعب سكوت جيمسون نتائج بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، فعالية سلسلة رولكس الأولى ضمن جولة دي بي ورلد 2022، بضربة واحدة خلال جولته الافتتاحية تلاه أبطال كأس رايدر اللاعبان فيكتور هوفلاند وتوماس بيترس.

وكان جيمسون قد أحرز انتصاره الأول والوحيد منذ تسع سنوات في بطولة نلسون مانديلا برعاية آي إس بي إس هاندا، إلا أنه قدم أداءً قوياً خلال مشاركاته الثلاث الأخيرة على الرغم من الأداء السيئ الذي سجله في عام 2019 والذي سبب له التراجع إلى المرتبة 16.وسجل اللاعب الاسكتلندي ذو الـ38 ربيعاً رقماً قياسياً جديداً في ملعب ياس لينكس الذي استضاف الفعالية للمرة الأولى هذا الأسبوع، حيث حقق نتيجة 63 بواقع تسع ضربات تحت المعدل في حين لم يتمكّن بعض اللاعبين من إنهاء جولاتهم الافتتاحية عندما تم تعليق المباراة بسبب حلول الظلام.

ومن جانبه، أحرز هوفلاند، الذي شارك للمرة الأولى في بطولة كأس رايدر أوروبا العام الماضي وحصد ثلاثة ألقاب في جولة رابطة محترفي الجولف منذ احترافه في عام 2019,64 ضربة تحت المعدل ليحتل المركز الثاني، فيما تراجع بيترس بواقع 7 ضربات تحت المعدل.

كما حقق اللاعب المحلي جوش هيل، والذي فاز ببطولة أبوظبي للهواة في ديسمبر، ما دفعه للتأهل للمشاركة في هذه البطولة، نتيجة واحد تحت المعدل 71 في الجولة الافتتاحية اليوم ما عزز آماله بمواصلة اللعب في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف.

وأنهى الإماراتي أحمد سكيك جولته بضربة واحدة فوق المعدل عبر 17 حفرة قبل تعليق المباراة، في حين اختتم مواطنه أحمد المشرخ جولته بسبع ضربات فوق المعدل. أما تيريل هاتون المدافع عن اللقب وإيان بولتر أسطورة كأس رايدر فتقاسما المركز الرابع إلى جانب ثلاثة لاعبين آخرين، قبل أن ينطلق جرس النهاية.

وبعد الجولة التي أحرز فيها نتائج متقدمة، قال جيمسون: «كان يوماً حافلاً بالفعل. لقد مضت ثمانية أسابيع منذ انطلاق الموسم، ومن الطبيعي أن نتوتر في بداية كل يوم جديد من البطولة، إلا أن النتيجة الجيدة التي افتتحتُ بها اليوم ساعدتني على استعادة هدوئي، وتمكنت من تحقيق نتائج ممتازة طوال اليوم، على الرغم من عدم التوفيق في إحدى الضربات». وقال المدافع عن اللقب هاتون: "بدأتُ هذا العام بالتمرين الذي كنت بأمس الحاجة إليه، فقد ابتعدت عن الملاعب مضطراً منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بعد رحلتي إلى الباهاما، وكانت متعتي في هذا الوقت هي ألعاب إكسبوكس. لكنني عدت مجدداً بعد بداية العام للتدريب في أورلاندو واستعدت لياقتي ونشاطي.