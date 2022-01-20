ليفربول يستدعي لاعبه المُعار

ليفربول (رويترز)

أعلن ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، استدعاء مدافعه ريس وليامز من إعارته لسوانزي سيتي المنافس في الدرجة الثانية.

وعانى وليامز منذ انضمامه لسوانزي في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الصيفية في أغسطس وخاض سبع مباريات فقط مع النادي المنتمي للدرجة الثانية في كل المسابقات، وكان آخر ظهور له في الدوري أمام ميدلسبره في الرابع من ديسمبر الماضي.

وقال وليامز على وسائل التواصل الاجتماعي: «أنا حزين لأن الأمور لم تسر وفق الخطة لكني استمتعت بالفترة التي قضيتها في سوانزي».

وخاض اللاعب البالغ عمره 20 عاماً، 19 مباراة مع ليفربول في الموسم الماضي بعد استنفاد الموارد الدفاعية في النادي بسبب إصابة فيرجيل فان دايك وجو جوميز وجويل ماتيب وغياب الثنائي البديل فابينيو وجوردان هندرسون أيضاً.