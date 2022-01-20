جواو بيدرو.. «8 زيارات حاسمة»



أبوظبي (الاتحاد)



رسخ البرازيلي جواو بيدرو، مكانته كأحد أفضل مهاجمي «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما تصدر قائمة هدافي فريقه، وجاء بالمركز الثاني على قائمة هدافي المسابقة إجمالاً، برصيد 8 أهداف، جاءت بشكل حاسم خلال 13 مباراة، شارك فيها هذا الموسم، بعدما لعب 1146 دقيقة، بمعدل تهديفي وصل إلى 0.62 في المباراة الواحدة.

ويواصل بيدرو تألقه في دوري المحترفين، وهو الذي يتواجد للموسم الثالث على التوالي، حيث رفع رصيد أهدافه بالمجمل إلى 38 في 54 مباراة، بنسبة تصل إلى 0.7 للمباراة الواحدة، بعدما سجل الموسم الماضي مع بني ياس 18 هدفاً، والموسم الذي سبقه مع الظفرة 12 هدفاً.

وأسهمت أهداف بيدرو في تمسك الوحدة بوصافة الترتيب مع ختام الدور الأول برصيد 24 نقطة، حيث ما زال الفريق يتمسك بآماله للمنافسة على اللقب في الدور الثاني، والذي سيكون بيدرو مطالباً فيه باستمرار زيارة الشباك، علماً أن الوحدة يملك ثاني أقوى خط هجوم هذا الموسم، بالمشاركة مع النصر بتسجيل 24 هدفاً.

وجاءت أهداف بيدرو من 41 تسديدة بالمجمل، منها 18 تسديدة داخل إطار المرمى، وسجل 7 أهداف من داخل منطقة الجزاء، وهدفاً من خارج منطقة الجزاء، منها 3 أهداف بالرأس، دون أن يسجل أي هدف من ركلة جزاء.

المباريات: 13

دقائق اللعب: 1146

أهداف: 8

معدل تهديف: 0.62