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المنتخب المصري يرفض الراحة في الكاميرون
المنتخب المصري يرفض الراحة في الكاميرون
الخميس 20 يناير 20:04

القاهرة (د ب أ)
أدى المنتخب المصري تدريبه اليوم الخميس، بدون راحة على أحد الملاعب الفرعية لاستاد أولمبيك بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.
كان المنتخب المصري قد تأهل إلى دور الستة عشر في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، عقب فوزه على نظيره السوداني 1 -0، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة.
وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الخميس، أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش قرر خوض المران مبكراً لمنح اللاعبين فرصة متابعة مباراتي اليوم في ختام المجموعة الخامسة والتي سيواجه المنتخب المصري متصدرها يوم الأربعاء المقبل بمدينة دوالا.
وينتظر أن تتوجه بعثة المنتخب المصري إلى دوالا غداً «الجمعة» استعدادا للقاء دور الستة عشر للبطولة.
وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين لاختلاف الحمل التدريبي بين الذين شاركوا في مباراة الأمس وبين الذين لم يشاركوا أو شاركوا في جزء منها.
في الوقت نفسه واصل البرنامج العلاجي كل من محمود حمدي «الونش» وأحمد فتوح الذي اقترب من العودة إلى التدريبات الجماعية.
ويسعى المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي بالفوز ببطولة الأمم الأفريقية سبع مرات منها ثلاث مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010، إلى الفوز باللقب الثامن.

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