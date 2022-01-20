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«رابطة المحترفين» تنظم فعالية «فان زون»
«رابطة المحترفين» تنظم فعالية «فان زون»
الخميس 20 يناير 20:04

 
أبوظبي (وام)


تنظم رابطة المحترفين بمهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي فعالية منصة فان زون لـ «دوري أدنوك للمحترفين» التي انطلقت اليوم، وتتضمن العديد من الأنشطة الكروية للفئة العمرية من 7 إلى 15 عاماً، لشحذ مهاراتهم في كرة القدم في أجواء من التنافس والحماس.

تمتاز المنصة بمجموعة من التحديات الكروية التي تم تصميمها خصيصاً لليافعين من زوار مهرجان الشيخ زايد، بما في ذلك تحديات التمرير والقوة ومباريات كرة قدم داخل القفص «1 في مواجهة 1» وE-sports وطاولة كرة القدم أو «بيبي فوت». 

وتتضمن منطقة Scoutzone داخل المنصة معلومات حول فرق ولاعبي «دوري أدنوك للمحترفين»، وتمنح لمحبي رياضة كرة القدم والأبطال الناشئين فرصة ممارسة مهاراتهم والاستمتاع بتجربة ممتعة وآمنة.
وتستمر فعاليات منصة فان زون لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، في مهرجان الشيخ زايد من 20 إلى 23 يناير من الساعة الرابعة عصراً وحتى منتصف الليل.

 

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