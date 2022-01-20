سالم السويدي يفتتح الانتصارات مع «سبريسو» في قفز الحواجز

أبوظبي (الاتحاد)

بادر الفارس سالم خميس السويدي بإحراز الانتصار الأول مع الفرس «سبريسو» في البطولة الدولية لقفز الحواجز فئة النجمتين، التي تتزامن مع الحدث الرئيس بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز الدولية من فئة خمس نجوم، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والتي ينظمها اتحاد الفروسية والسباق في نسختها الحادية عشرة، وكأس الأمم للفرق للمرة العاشرة على ميادين الفروسية في الإمارات، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، ورعاية ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة لونجين، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وإسطبلات الشراع وشركة كفالور، ويستضيف فعالياتها نادي أبوظبي للفروسية والسباق.

يشارك في البطولة 153 فارساً وفارسة، من 28 دولة حول العالم، يتنافسون في البطولة الرئيسة فئة الخمس نجوم، وبطولة دولية من فئة النجمتين، ومنافسات دولية للفرسان من فئتي (الجوانيورز) والأشبال، وبلغ عدد الخيول المشاركة بصحبة فرسانها 278 خيلاً، تمثل ثلاث مجموعات حسب مصدر قدومها.

انطلقت الفعاليات صباح اليوم، بمنافسة دولية من فئة النجمتين، برعاية نادي أبوظبي للفروسية والسباق، وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (130) سم، وتنافس فيها 63 فارساً، ونجح منهم 35 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، بفارق التوقيت، وفرض الفارس سالم السويدي كلمته داخل الميدان على صهوة الفرس «سبريسو»، وأكمل الجولة في زمن سريع بلغ (55.29) ثانية، وتقدم الفرسان على منصة التتويج فائزاً بكأس المركز الأول، وتوّج بكأس المركز الثاني السوري شادي غريب مع الفرس «أليت دو بونتس»، وأكمل معها الجولة في زمن بلغ (57.24) ثانية، وعاد فرسان الإمارات لاحتلال المركزين الثالث والرابع، الثالث وتوج به الفارس هزاع حمد الظاهري بالجواد «إلوي» في زمن منافس بلغ (57.32) ثانية، والمركز الرابع ناله فارسنا محمد شافي الرميثي مع «سيزانو».

يدير لجنة تحكيم البطولة طاقم من ستة محكمين دوليين، نصفهم من أبناء دولة الإمارات، ويترأس اللجنة الدولي الألماني جوشم غلفوس، والحكم الأجنبي موفد الاتحاد الدولي للفروسية، ويصمم مسارات منافسات البطولة وينفذها على الميدان، المصمم الدولي الإيرلندي ألان واد، بمعاونة ثلاثة مصممين دوليين، ويشرف على ميادين البطولة الدولي علي مهاجر، بمعاونة ثمانية مشرفين دوليين، ومشرف ميداني موفد الاتحاد الدولي للفروسية، الإيطالية أليساندرا سيسل، هذا إضافة إلى طاقم من الأطباء البيطريين لتقديم العناية والرعاية البيطرية للخيول المشاركة في البطولة منذ قدومها وإلى حين مغادرتها.