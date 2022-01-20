أبوظبي تستضيف بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة

أبوظبي (الاتحاد)



كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن آخر المستجدات والتحضيرات لإستضافة بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة،التي ستقام بصالة آرينا جو جيتسو في مدينة زايد الرياضية، والتي تقام فعاليتها خلال الفترة من 24 الى 29 من يناير الجاري، في خطوة تؤكد المكانة والسمعة المرموقة للعاصمة أبوظبي وريادتها في استضافة البطولات الرياضية العالمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مجلس أبوظبي الرياضي، اليوم، بحضورعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي ومحمد بن دلموك الظاهري عضو مجلس إدارى إتحاد الجو جيتسو رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، وكريث براون رئيس الإتحاد الدولي، وفؤاد درويش المدير التنفيذي لشركة بالمز الرياضية.

وتقاط البطولة بتنظيم الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة ودعم مجلس ابوظبي الرياضي وبالتعاون مع اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية وشركة بالمز الرياضية ويشارك في البطولة التي تقام لأول مرة في الإمارات 521 مقاتل ومقاتلة من 60 دولة، وتشهد مشاركة عدد من ابطال الإمارات والعرب في الفنون القتالية.

وأكد عارف العواني، سعادتهم باستضافة أبوظبي لبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة، بمشاركة 521 رياضياً ودورها في تحقيق الإضافة المهمة لأجندة الفعاليات الرياضية التي تقام في أبوظبي، وقال:«نؤكد على مكانة البطولة، وانعكاسها الكبير لتعزيز ريادة العاصمة كوجهة عالمية للرياضة وللفنون القتالية، وأشاد بالتعاون المثمر بين الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة واتحاد للجو جيتسو وشركة بالمز الرياضية.

وأشار إلى أهمية البطولة التي ستمهد الطريق لاستضافة بطولة العالم للشباب للفنون القتالية لـ 3 سنوات مقبلة، ما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي على صعيد تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى عالمياً. وأوضح أن مجلس أبوظبي الرياضي يولي أهمية كبيرة للحدث وتقديم كافة الدعم ومقومات النجاح.

وقال محمد بن دلموك الظاهري أن استضافة أبوظبي شهادةٌ شرف على تفوق عاصمتنا الحبيبة وترسيخٌ لمكانتها وسمعتها العالمية كعاصمة الفنون القتالية على مستوى العالم، وأضاف: أن الحدث العالمي إضافة إلى سجل لجنة الفنون القتالية المختلطة التابعة لاتحاد الإمارات للجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، والتي لم يمض على تأسيسها أكثر من عام واحد حتى تمكنت من اكتساب ثقة الاتحاد الدولي.

ولا شك أن لهذه البطولة أهمية خاصة بين لاعبي الفنون القتالية المختلطة على مستوى العالم نظراً لكونها منصةً كبرى تمكنهم من عرض مهاراتهم وفنياتهم للعالم أجمع، وتمثل نقطة انطلاق مهمة نحو الاحتراف.

بدوره نثمن كريث براوان دعم الإمارات والعاصمة أبوظبي والإستجابة الفورية والرائعة من مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية وشركة بالمز الرياضية باستضافة هذه البطولة في إمارة أبوظبي وهي المرة الأولى التي تقام فيها بطولة العالم في دولة الامارات بعد تعذر قيامها في كازخستان لظروف عدة.

وقال«نحن في غاية الامتنان لموافقة الجهات الرياضية في الإمارات لتدخلهاوإنقاذ بطولة العالم في غضون مهلة قصيرة»، مؤكداً أن ثقتهم في نجاح البطولة لانها تقام في أبوظبي الرائدة في استضافة وإنجاح البطولات العالمية الكبرى.

من جهته كشف فؤاد درويش عن اكتمال كافة الترتيبات لإنجاح الحدث الكبير في العاصمة أبوظبي والتي هي مكان ثقة الاتحاد الدولي والعالم في تنظيم حدث مميز، مشيراً الى أن البطولة تحظى بمشاركة عالمية كبيرة من ضمنهم ابطال الإمارات والعرب الذين اثبتوا جدارتهم خلال بطولات محاربي الإمارات المنصة التي أثبتت جدارتها ولفتت أنظار جميع محبي الفنون القتالية.