مارفيك يستدعي مدافع «النمور» إلى قائمة «الأبيض»

معتز الشامي (دبي)



استدعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عبد السلام محمد مدافع اتحاد كلباء، إلى «قائمة الأبيض»، بدلاً من خليفة الحمادي مدافع الجزيرة الذي يحتاج إلى فترة علاج لن تقل عن 10 أيام، حيث كان عبد السلام أحد الخيارات في القائمة الموسع سابقاً، ولكن لم يتم استدعاؤه خلال الفترات الماضية، ليصل إجمالي القائمة إلى 26 لاعباً، حيث لا يزال ينتظر الجهاز الفني انضمام سباستيان تيجالي إلى التدريبات الجماعية، والمتوقع أن يكون يوم السبت المقبل.

ويستعد المنتخب في معسكره الحالي بدبي، لاستئناف مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال 2022» بمواجهة سوريا يوم 27 يناير الجاري، على استاد آل مكتوم في دبي، وإيران في طهران مطلع فبراير المقبل، ضمن المجموعة الأولى، التي يحتل فيها «الأبيض» المركز الثالث، ويحتاج إلى تعزيز حظوظه بحصد نتيجة إيجابية أمام «نسور قاسيون» الذي يتوقع وصول بعثته يوم الأحد المقبل.

من جهة أخرى، خسرت الخطوط الخلفية للمنتخب جهود المدافع شاهين عبد الرحمن، بالإضافة إلى خروج خليفة الحمادي للإصابة، وبالتالي أصبح عبد السلام مدافع «النمور»، الخيار الأمثل لتعويض النقض في مركز «قلب الدفاع»، بما أنه أحد أبرز المدافعين في «دوري أدنوك للمحترفين» هذا الموسم، من واقع مستواه الفني داخل الملعب، حيث يتصدر اللاعب قائمة المدافعين الأكثر اعتراضاً للتمريرات، أو «ملك الاعتراضات الفنية» في الخط الخلفي، برصيد 28 اعتراضاً للتمرير في الخطوط الخلفية للدوري، وهو أيضاً الأول في صدارة المدافعين في «تشتيت الكرات» برصيد 60 مرة من الخطوط الخلفية.

ويملك عبد السلام أرقاماً وإحصائيات إضافية متميزة من الدور الأول لأدائه مع اتحاد كلباء، حيث نجح في المواجهات الهوائية برصيد 27 مرة، بالإضافة إلى نجاحه في استخلاص الكرات برصيد 14 مرة، كما قام بـ 63 تغطية دفاعية إيجابية خلال الدور الأول.

ويحتاج المنتخب إلى وفرة اللاعبين المدافعين أصحاب القدرات القتالية العالية، وشارك في التدريبات جميع المدافعين الذين وقع عليهم الاختيار، خاصة وليد عباس ومحمد العطاس الذي غاب عن أول يوم تدريب باعتذار وافق عليه الجهازان الفني والإداري لأسباب خاصة باللاعب، والتحق بالمعسكر.

ولا يزال يواصل سبساتيان تيجالي التدريبات الفردية، ويتوقع أن يعزز دخوله في التدريبات الجماعية خلال اليومين المقبلين، من القوة الهجومية الضاربة، التي يسعى جهاز المنتخب لمضاعفتها خلال الفترة المقبلة، بعد تعزيز الدفاع والوسط.

واستدعى مارفيك أحمد العطاس ويحيى الغساني لزيادة البدائل الفنية على مستوى الخط الأمامي، بما يعزز من الفاعلية الهجومية لأداء المنتخب، حيث يتوقع أن يكون كايو كانيدو هو المهاجم الصريح، حال عدم وصول جاهزية تيجالي إلى الحالة التي يتمناها الجهاز الفني خلال الأسبوع المقبل، قبل المواجهة المرتقبة أمام سوريا.