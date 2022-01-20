الإصابة تعيد تراولي من «الكان» إلى عجمان



رضا سليم (دبي)



عاد الجامبي الدولي أبوبكر تراولي إلى عجمان، بعدما خرج من قائمة منتخب بلاده، في كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في الكاميرون، بسبب الإصابة التي لحقت به في «الأنكل»، خلال التدريبات، ما أدى إلى استبعاده والعودة إلى «قلعة البرتقالي» لتلقي العلاج، وهو ما أكده الصربي جوران تيفجوديتش مدرب عجمان في المؤتمر الصحفي، قبل مباراة النصر في كأس رابطة المحترفين.

وغرد تراولي على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي في «تويتر»، من خلال بيان قام بنشره، يوضح فيه أسباب خروجه من قائمة المنتخب، بعد الإصابة التي لحقت به.

وقال جوران: المواجهة مع «العميد» تأتي في توقيت مناسب لنا، كونها تسمح لنا بمشاركة اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات السابقة بالقدر الكافي، ونحترم النصر لأنه من الفرق المميزة، ونحاول أن نستعد من خلال اللقاء لعودة مباريات الدوري، والحفاظ على المستوى الفني والبدني للاعبين، ولن أدفع بكل الأساسيين.

وأضاف: مباريات الدوري أهم من كأس رابطة المحترفين، وتركيزنا في المواجهة المقبلة أمام النصر في بداية الدور الثاني من «دوري أدنوك»، ونعمل على بعض الأمور في مباراة الكأس، ومن خلال التدريبات للاستعداد لاستئناف الدوري.

ونفى جوران أن يكون هناك لاعبون جدد قد انضموا للفريق مؤخراً، مؤكداً أنه لا توجد نية لتغيير الأجانب، والنادي يحتفظ بالمجموعة الموجودة حالياً مع الفريق.

وقال سعيد عبدالله لاعب «البرتقالي»: جميع المباريات التي نلعبها دائماً يكون شعارنا الفوز بها، وأرى أن المباراة مناسبة للغاية لمجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات السابقة.