منتخب اليد يهدر فرصة التأهل إلى «المونديال»



رضا سليم (دبي)



أهدر منتخبنا الوطني لكرة اليد فرصة المنافسة على إحدى بطاقات المونديال الخمس، بعدما خسر أمام قطر في المباراة الثالثة والأخيرة، من المجموعة الثالثة، ضمن البطولة الآسيوية العشرين، والمؤهلة إلى بطولة العالم 2023 في بولندا والسويد، المقامة حالياً بالدمام، ليلعب المنتخب على مراكز الترضية من التاسع إلى السادس عشر في الترتيب العام للبطولة، بعدما تراجع للمركز الثالث في المجموعة، حيث لم يفز، إلا في مباراة على عُمان، فيما خسر أمام العراق وقطر.

جاءت البداية صعبة على منتخبنا الذي لم يسجل إلا هدفين في النصف الأول من الشوط الأول، ووصلت النتيجة إلى 6-2 لمصلحة قطر، وتحسن الأداء تدريجياً بتألق عبدالرحمن خميس حارس المرمى، وانطلاقات سيف الأنصاري، وتسديدات أحمد عبدالله، ورغم أن النتيجة تغيرت مرات عدة، إلا أن منتخبنا لم ينجح في العودة إلى نقطة التعادل، لينتهي الشوط الأول بتقدم قطر 10-7.

استمر الفريق القطري متقدماً، مع بداية الشوط الثاني، ووسع الفارق إلى 5 أهداف 15-10 بعد 10 دقائق، ووسع المنافس الفارق إلى 7 أهداف 20-13، ويحسمها قطر لمصلحته 22-17، وهي النتيجة التي دفعت بمنتخبنا إلى المركز الثالث في الترتيب العام للمجموعة، فيما حين تأهل قطر والعراق إلى ربع النهائي، بعد فوز «أسود الرافدين» على عُمان 31-29.



نتائج المجموعة الثالثة

قطر - الإمارات 22-17

العراق- عُمان 31-29

قطر - العراق 37-22

الإمارات- عُمان 24-23

العراق - الإمارات 32-31

قطر - عُمان 31-14