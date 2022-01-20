فريق سيدات كرة يد يعثر على كاميرتين في «غرفة الملابس»

شتوتجارت (د ب أ)

أعلن فريق توس ميتزينجن الألماني لكرة اليد للسيدات، اليوم الخميس، عثوره على كاميرتين مخبأتين في غرفة تغيير الملابس الخاصة بالفريق مع بداية هذا الأسبوع.

وهناك تحقيق يجري حالياً مع شخص مقرب من الفريق بعدما أبلغ النادي الشرطة بما حدث، ولا يعمل المشتبه به مع النادي حالياً.

وقال المدرب فيرينك روت المدير الفني: «هذا تصرف مقزز- خاصة وأن من ارتكب هذا الفعل شخص موثوق به - هذا شيء صادم لقد أضر بنا جميعاً».

وأعرب المدرب عن إعجابه بقرار اللاعبات بمواجهة فريق بيتيجيم كما هو مقرر له أمس الأربعاء، رغم أن الفريق خسر 20 -32.

وقال روت: «لن نجعل شيئا مثل هذا يحبطنا- وحقيقة أن الفريق يريد لعب كرة اليد مجدداً وبشكل فوري يعد إشارة قوية للغاية».

وأضاف: «حصلنا على الكثير من الدعم من الشرطة، والاتحاد، وفرق أخرى خلال هذا الوقت الصعب. بالطبع هذا يساعد، ونشكرهم على هذا».

وذكرت رابطة الدوري الألماني لكرة اليد للسيدات إنها «مصدومة» وأكدت للنادي على «دعمها الكامل».

وذكرت اليوم الخميس: «ندين هذا العمل البغيض بشدة، مثل هذا التصرف الإجرامي يتعارض مع كل القيم التي نمثلها كرابطة سويا مع أنديتنا».