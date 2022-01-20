«الفيفا» يعلن تحديد عدد اللاعبين المعارين

لندن (د ب أ)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم الخميس، أن اللوائح الجديدة الخاصة بتحديد عدد اللاعبين الذين سيتم إعارتهم أو استعارتهم من قبل الأندية ستدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل.

وكان من المقرر أن يتم تطبيق القواعد الجديدة، التي وضعت بنية مساعدة تطوير اللاعبين الشباب وتحسين التوازن التنافسي ومنع اكتناز اللاعبين، في يوليو 2020 ولكن تم تأجيل العمل بها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي حال حصول القواعد على الموافقة النهائية من قبل مجلس الفيفا في الفترة من 1 يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2023 سيتم تقييد الأندية بالتعاقد مع ثمانية لاعبين على سبيل الإعارة كحد أقصى دولياً، وإعارة ثمانية لاعبين، على أن يتم تخفيض العدد إلى 7 إعارات في موسم 2023 - 2024 على أن تصبح 6 إعارات بداية من موسم 2024 - 2025.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي. أيه. ميديا» أن القواعد لا تغطي الإعارات المحلية، ولكن فيفا ذكر أنه يجب على الاتحادات الأهلية أن تكيف قواعدها خلال ثلاثة أعوام- حيث سيكون الموعد النهائي هو أول يوليو 2025.

وتعد هذه التعديلات جزء من إصلاح أوسع لنظام الانتقالات الذي بدأه فيفا في 2017.