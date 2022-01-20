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الرياضي
خمينيز «الصانع والهداف» الأول لبني ياس
خمينيز «الصانع والهداف» الأول لبني ياس
الخميس 20 يناير 17:10

مصطفى الديب (أبوظبي)


رغم الانطلاقة السيئة لفريق بني ياس، إلا أنه نجح في استعادة بعض من قوته، مع نهاية الدور الأول من «دوري أدنوك للمحترفين» باحتلاله المركز السادس بدلاً من التاسع، بعد أن رفع رصيده إلى «النقطة 18».
وبدأ «السماوي» الموسم بشكل جاء عكس موسم «الوصافة» الماضي، لكن على صعيد اللاعبين أكدت الأرقام أن الأرجنتيني خمينيز صانع ألعاب الفريق هو أفضل لاعبي «السماوي»، حيث سجل 4 أهداف وصنع 5، أي أنه شريك أساسي في حوالي نصف أهداف بني ياس في الدور الأول، حيث سجل الفريق 19 هدفاً في 13 مباراة.
وشارك خمينيز في 12 مباراة، وغاب عن مباراة واحدة، ولمس الكرة 650 مرة، ومرر 402 تمريرة، منها 329 صحيحة من بينها 129 تمريرة إلى الأمام، و23 مؤثرة و251 في ملعب المنافس.
ومرر صانع ألعاب «السماوي» 13 عرضية لزملائه، فيما سدد 20 تسديدة، ونجح في المراوغة 40 مرة، وسجل هداف «السماوي» في الدور الأول هدفين من أصل أربعة من داخل منطقة الجزاء، ومثلهما من خارجها، فيما كان واحداً من بين الأهداف الأربعة بالرأس، ليكون بذلك هو أفضل من صنع وأفضل من سجل، وكذلك أفضل من مرر تمريرات مؤثرة في صفوف بني ياس خلال الدور الأول من «دوري أدنوك للمحترفين».

دوري أدنوك للمحترفين
بني ياس
خمينيز
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