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الرياضي
«برج العرب» يتصدر تهنئة «الدولي البحري»
«برج العرب» يتصدر تهنئة «الدولي البحري»
الخميس 20 يناير 16:12

 
دبي (الاتحاد)


تصدرت صورة «برج العرب» التهنئة الرسمية من الاتحاد الدولي للسباقات البحرية «يو آي ام» بالعام الجديد 2022 إلى الاتحادات الوطنية الـ64 الأعضاء، وكذلك الأندية البحرية والفرق المتخصصة في سباقات الزوارق السريعة والدراجات المائية وألواح التزحلق الميكانيكية «موتو سيرف».
وأرسل الدكتور رافئيللي كيولي رئيس الاتحاد الدولي تهنئة بحلول العام الجديد 2022، والذي يحمل شعار الاحتفال بمرور 100 عام من التميز في رياضة السباقات البحرية إلى جميع منتسبيه، كما بث التهنئة على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالاتحاد.
وحملت التهنئة صورة رئيسة من فعاليات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة «إكس كات»، والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ديسمبر الماضي، تأكيداً على المكانة التي تحتلها دبي، وتميز النادي في تنظيم الحدث، والذي مثل مسك ختام فعاليات الاتحاد الدولي لعام 2021، بالإضافة إلى صورة تاريخية قديمة للسباقات البحرية السريعة تجسيداً لاحتفالية الاتحاد الدولي بمرور مئة عام على تأسيسه.

 

دبي
برج العرب
السباقات البحرية
الزوارق السريعة
الدراجات المائية
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