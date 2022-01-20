«بطولتان فورمولا» في ضيافة ياس



أبوظبي (وام)



تشهد حلبة مرسى ياس سباقات مجموعة متميزة من بطولات رياضة السيارات المحلية والدولية، حيث تقام الجولة الثانية من سلسلة سباقات ياس اعتباراً من غداً «الجمعة» وحتى يوم الأحد المقبل.

وتقدم حلبة مرسى ياس لعشاق رياضة السيارات من مختلف الأعمار ثلاثة أيام متواصلة من السباقات الحماسية، على مسار سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا -1، بتصميمه الجديد.

وتتضمن الفعاليات سباقات الجولة الأولى من بطولة الفورمولا الإقليمية الآسيوية المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للسيارات، والتي كانت تحمل سابقاً اسم بطولة «فورمولا-3»، وتشهد البطولة الدولية مشاركة فريق أبوظبي للسباقات، بالتعاون مع بريما رايسينج، بثلاث سيارات يقودها السائقون الإماراتيون خالد وآمنة وحمدة القبيسي.

وتشهد الجولة الثانية من سلسلة سباقات ياس انطلاقة موسم 2022 من بطولة الفورمولا الآسيوية الإقليمية، والتي تقام منافسات موسمها الخامس على مسار الجائزة الكبرى في أبوظبي، وتتكون من خمس جولات و15 سباقاً تستضيفها الإمارات، ويشارك في منافساتها سائقو أكاديميات نخبة من أفضل فرق «الفورمولا-1» ضمن ثمانية فرق، وتعتمد سيارات البطولة محرك أوتوتيكنيكا وهيكل تاتوس إف 3 تي-318.

ويخوض منافسات البطولة إلى جانب سائقي فريق أبوظبي للسباقات، بول آرون، سائق أكاديمية مرسيدس والبطل المتوج بلقب بطولة «فورمولا- 4» إيطاليا لعام 2019 لفئة المبتدئين، وآيساك هادجار، سائق أكاديمية ريد بل والبطولة المتوج بلقب بطولة «الفورمولا» الإقليمية الأوروبية لموسم 2021 لفئة المبتدئين، وسيباستيان مونتويا، نجل سائق «الفورمولا-1» السابق خوان بابلو مونتويا.

وبعد الانطلاق غير الرسمي لفعاليات البطولة في سباق كأس «فورمولا-4» الإمارات الذي أقيم ضمن فعاليات جائزة أبوظبي الكبرى لـ «الفورمولا-1»، من دون احتساب نقاط السباق ضمن البطولة، تقام أول جولة رسمية تحتسب نقاطها في البطولة في حلبة مرسى ياس. وتتكون البطولة في موسم 2022 من 20 سباقاً على مدار خمس جولات ما بين يناير وفبراير.

ويشهد الموسم الحالي الحضور الأول للجيل الثاني من سيارات تاتوس «فورمولا-4» المزودة بنظام «هالو» للحماية.

وتعد بطولتا الفورمولا الإقليمية الآسيوية و«فورمولا-4» الإمارات منصة مهمة تمكن السائقين الناشئين من المشاركة في أجواء الاحترافية والتنافس في سباقات السيارات أحادية المقعد، وخطوة في مسيرة تقدم السائقين نحو سباقات «الفورمولا-1».

كما تشهد عطلة الأسبوع إقامة الجولة الثانية من سلسلة 24 ساعة، وسباق هانكوك أبوظبي ساعات، والجولة الثالثة من كأس الخليج راديكال، والذي تشهد فعالياته إقامة ثلاثة سباقات. بجانب تنظيم العديد من الفعاليات الترفيهية لجمهور الحدث، والتي تتضمن جولة مجانية في منطقة الصيانة للتعرف عن قرب على كواليس عالم السباقات، في الساعة الثانية عشرة و40 دقيقة ظهر غد، بالإضافة إلى خيارات مميزة من أشهى الأطعمة والمشروبات.