الجنيبي يتقدم «الرباعي العربي» في «مونديال أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)



كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، عن أسماء 23 حكماً، وقع عليهم الاختيار لإدارة مباريات كأس العالم للأندية، والتي تقام بالعاصمة أبوظبي من 3 إلى 12 فبراير المقبل، بينهم 15 حكماً يُشكّلون 5 أطقم، بواقع 5 حكام ساحة، و10 مساعدين، بالإضافة إلى 7 حكام لتقنية الفيديو «الفار»، كما يوجد حكم «احتياطي» واحد للدعم، ومن المُفترض أن يُجري جميع الحكام المُختارين استعداداتهم النهائية في الإمارات، قبل أيام من انطلاق البطولة.

الحكام الذين وقع عليهم الاختيار يمثلون جميع الاتحادات القارية التابعة لـ «الفيفا»، وتتصدر القارة الأوروبية المشهد بالطبع بمشاركة 6 حكام بينهم 3 لتقنية الفيديو، مقابل 5 من أميركا الجنوبية، و4 من «الكونكاكاف»، ومثلهم من القارة الآسيوية، في حين تظهر قارة أفريقيا في القائمة بـ3 حكام ميدانيين فقط، من دون أي حكم لـ«الفار»، وسيكون حكم الدعم دافيد ياريبوينن الممثل الوحيد لاتحاد أوقيانوسيا.

وتأتي فرنسا والأرجنتين في الواجهة بعد اختيار 4 حكام من كل دولة بينهم واحد لتقنية الفيديو، وسيقود الطاقم الفرنسي حكم الساحة الشهير كليمنت توربين الذي حصل على جائزة أفضل حكم في فرنسا عام 2016، قبل أن يشارك في بطولة «يورو» في العام نفسه، وظهر توربين مع مساعديه المختارين لـ«مونديال أبوظبي» في كأس العالم 2018 وكذلك نهائي بطولة «يوروبا ليج 2021»، في حين يقود فرناندو راباليني طاقمه الأرجنتيني الذي رافقه أيضاً في إدارة مباريات «يورو 2020» ليكون أول طاقم من خارج «القارة العجوز» يتولى إدارة مباريات في بطولة كأس الأمم الأوروبية عبر التاريخ.

ويظهر 4 حكام عرب في النسخة المونديالية، بينهم الإماراتي عمار الجنيبي لتقنية الفيديو، في حين يمثل القارة الأفريقية طاقم جزائري بقيادة حكام الساحة المعروف مصطفى غربال، الذي سبق له إدارة مباراة واحدة في كأس العالم للأندية 2019 بقطر، وكذلك كأس العرب الأخيرة، ويتواجد حالياً في الكاميرون لإدارة مباريات كأس الأمم الأفريقية، وكان غربال حكماً لنهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020 بين الفريقين المصريين الشهيرين، الأهلي والزمالك.

أما عن بقية الأطقم التحكيمية، يمثل قارة آسيا طاقم أسترالي بقيادة كريس بيث، بينما يقود المكسيكي سيزار راموس مواطنيه ممثلين عن «الكونكاكاف»، كما تضم قائمة حكام الفيديو حكماً واحداً من كل من إيطاليا، هولندا، كولومبيا وكندا.

من ناحية أخرى، تختتم الدورة اليوم بفندق كونراد أبراج الاتحاد بأبوظبي، سيمنار الحكام المرشحين عن قارة أوروبا للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2022، والذي استمر على مدار 5 أيام بمشاركة 20 حكماً للساحة، أبرزهم الإسباني ماتيو لاهوز والتركي كونيت شاكير والهولندي داني ماكيلي، إضافة إلى 16 حكماً لتقنية الفيديو بإجمالي 36 حكماً.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي قد أقامت السيمنار على هامش مونديال «الإمارات 2021».

فيما تتجه النية لإقامة سيمنار آخر لحكام قارتي أميركا اللاتينية والشمالية، بعد أن سبق للجنة تنظيم دورة متخصصة لحكام قارتي آسيا وأفريقيا على هامش بطولة كأس العرب التي أقيمت بالدوحة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.