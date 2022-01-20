«بلقيس الهبوب» تتصدر «فئة المهرات» في بطولة الظفرة لجمال الخيل



الظفرة (وام)



شهدت فعاليات اليوم الأول للنسخة الثانية لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية، التي تقام بكورنيش المرفأ برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنافساً مثيراً خلال أشواط المهرات بعمر سنة وسنتين.

تنظم البطولة التي تختتم يوم الأحد المقبل، جمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 470 خيلاً من أجود السلالات.

واستهلت الفعاليات المهرة «غزوة بي اتش ام» لمربط بن هميلة، بالفوز بأول الأشواط المخصص للمهرات بعمر سنة القسم «أ»، وحققت 91.40 نقطة، تلتها في المركز الثاني «فيغاس آر أم» للمالك ريجينالدو مارتنيس، وحصلت على 91.00 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث «ياسمينة الميدان» لمربط الميدان وحققت 90.80 نقطة.

وتصدرت «ع ج م هاجر» لجمعة محمد حمدي الشميلي، القسم الثاني «ب» محققة 91.70 نقطة، تاركة الوصافة والمركز الثاني للمهرة «شامسة الزبير» لبدر عدنان أحمد آل علي، وسجلت 91.00 نقطة، وحلت في المركز الثالث «جي اس زمردة» لمربط الجواهر، ونالت 91.60 نقطة.

وأحرزت «بي دبليو ديمة» لعلي سالم الكعبي، المركز الأول في القسم «ج»، وحققت 91.60 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «أصايل العبادلة» لعبد الرحمن محمد بطي العبدولي، والتي حصلت أيضاً على 91.60 نقطة، غير أن حسم الصدارة للمهرة الأولى، جاء بعد تفوقها في معيار الهوية، فيما حلت في المركز الثالث «بارعة الزبير» لامنة محمد علي الرشيد، وحصلت على 91.30 نقطة.

وحلقت «هزال الزبير» لحمد خلف أحمد العتيبة، بصدارة القسم «د»، وهو الأخير لفئة للمهرات عمر سنة، وحققت 91.80 نقطة، تاركة المركز الثاني للمهرة «دي سلمية» لمربط رأس الخيمة، التي سجلت 91.20 نقطة، فيما حلت ثالثة «نغم الميدان» ليحي ياسر تيسير اليعربي، وحصلت على 90.50 نقطة.

وفازت «بلقيس الهبوب» لأحمد سعيد صياح الهاملي، بالمركز الأول في فئة المهرات عمر سنتين القسم «أ»، وحققت 91.90 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «إي اس شيخة» لأحمد محمد شليك الشميلي، وحصلت على 91.70 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث «شيرين الباهية» لعلي أحمد الفياض، ونالت 91.60 نقطة.

وخطفت «سحابة بي اتش إم» لعلي غانم بن هميلة، صدارة القسم «ب» محققة 91.80 نقطة، تاركة المركز الثاني للمهرة «فام جستيسيرا» ليحيى محمد حمدي شميلي، وحصلت على 91.30 نقطة، وحلت في المركز الثالث «اس جي شمه» لمربط النخيل، وحققت 91.30 نقطة، وتم حسم المركز الثاني للوصيفة بتفوقها في معيار الهوية.

واختتمت الفعاليات «غ س بادية» لسعود الشريقي الكعبي، بالفوز بصدارة القسم «ج» آخر أشواط اليوم الأول، وحققت 91.20 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «فاخرة الهواجر» لعلي سالم الكعبي، وحصدت 91.00 نقطة، فيما حلت ثالثة «كحيلة بابل» لمحمد حمد المنصوري، وحصلت على 90.60 نقطة.