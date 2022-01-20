الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
تشيلسي يفقد «غير المطعمين» في دوري الأبطال
تشيلسي يفقد «غير المطعمين» في دوري الأبطال
الخميس 20 يناير 16:15

لندن (د ب أ)
قد يضطر فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم أن يترك أي لاعب لم يحصل على التطعيم ضد فيرس كورونا، في مباراة إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا أمام فريق ليل في مارس المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي. أيه. ميديا» اليوم الخميس أن فرنسا شددت من قواعدها الخاصة بفيروس كورونا، والآن لا يوجد أي إعفاء للرياضيين المحترفين الذي يرغبون في دخول البلاد.
وأصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بياناً اليوم ذكر فيه أن الفرق ستكون مطالبة «من حيث المبدأ» بالالتزام بالقواعد المعمول بها في أي دولة.
ولم ينشر الاتحاد الأوروبي حتى الآن قواعده المحدثة للأدوار الإقصائية لبطولاته الثلاثة للرجال، حيث ذكر أنه سيقدم مزيداً من الإرشادات.
وذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق إنه يريد «إثارة غضب» الأشخاص غير المطعمين من خلال تقييد تواجدهم في الأماكن العامة مثل الحانات ودور السينما، والمطاعم.
ويبدو أنه من غير المرجح أن يقوم الاتحاد الأوروبي- الذي يرأسه ألكسندر سيفرين الذي أعلن دعمه للتطعيم- بتقويض النهج الفرنسي من خلال الإصرار على نقل المباريات إلى ملاعب محايدة للتحايل على القواعد.
وأي لاعب من تشيلسي أو عضو بالجهاز غير مطعم بالتالي يتوقع أن يتم معاملته على أنه مصاب بالفيروس، وسيتم منعه من السفر لخوض مباراة الإياب يوم 16 مارس المقبل.
وتتشاور رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مع الأندية بشأن إجراء تغييرات في معايير التأجيلات المرتبطة بفيروس كورونا، في أعقاب انخفاض أعداد المصابين في الأندية وفي عموم السكان.

تشيلسي
دوري أبطال أوروبا
ليل الفرنسي
كورونا
آخر الأخبار
"أدنوك" تستضيف النسخة السابعة من ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين
الاقتصادي
"أدنوك" العلامة التجارية الأولى في الإمارات للسنة الرابعة على التوالي
اليوم 08:53
أرشيفية
عربي ودولي
الأمن الأردني يكشف حقيقة وفاة طفلة من البرد في مخيم الزعتري
اليوم 08:43
مصر تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا الجديدة
عربي ودولي
مصر تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا الجديدة
اليوم 08:41
فيروس كورونا: "أوميكرون" أم "دلتا"... أيهما أشد خطورة؟
عربي ودولي
فيروس كورونا: "أوميكرون" أم "دلتا"... أيهما أشد خطورة؟
اليوم 08:27
لماذا بعض الأشخاص لديهم قابلية شديدة للعدوى بفيروس كورونا وغيرها؟
دنيا
لماذا بعض الأشخاص لديهم قابلية شديدة للعدوى بفيروس كورونا وغيرها؟
اليوم 08:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©