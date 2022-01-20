قضاة أستراليا ينشرون حيثيات إلغاء تأشيرة ديوكوفيتش

ملبورن (د ب أ)

كان من المنطقي لرئيس وزارة الهجرة في أستراليا أن يتوصل في النهاية إلى أن نوفاك ديوكوفيتش لديه وجهة نظر مناهضة للحصول على اللقاح، ومن الممكن أن يهدد الصحة العامة في أستراليا.

هذا هو ما خلص إليه القضاة الثلاثة الذين نظروا القضية في المحكمة الاتحادية يوم الأحد، بعد أن تم نشر حيثيات حكمهم اليوم الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي. أيه. ميديا» أنه تم ترحيل ديوكوفيتش مطلع الأسبوع عقب الحكم، بعدما قرر القضاة الثلاثة عدم تغيير قرار وزير الهجرة أليكس هوك بإلغاء تأشيرة نجم التنس المصنف الأول على العالم.

أحد الأسباب التي اعتمد عليها ديوكوفيتش في استئنافه أنه من غير المعقول أن يتم وصفه بأنه ضد الحصول على اللقاح، ولكن القضاة قالوا: «كان من الواضح للوزير أن يستنتج أن ديوكوفيتش اختار عدم الحصول على اللقاح لأنه يعارض التطعيم أو لم يكن يرغب في الحصول عليه».

وأضافوا: «كان من الواضح للوزير استنتاج أن الرأي العام سوف ينظر إلى موقفه، كما صورته وسائل الإعلام، بأنه لا يرغب في الحصول على اللقاح».

وبنى هوك قراره على اعتقاد أن موقف ديوكوفيتش من شأنه أن يعزز مشاعر مماثلة في أستراليا وبالتالي سيكون هناك تأثيراً سلبياً على الصحة العامة.

وجادل الفريق القانوني لديوكوفيتش على أساس عدم وجود أدلة على مثل هذه الرؤية، ولكن القضاة قالوا: «قد يؤثر نجم تنس عالمي على الناس من جميع الأعمار، الصغار والكبار، ولكن ربما على وجه التحديد سيتأثر به الشباب والذين يتأثرون بسرعة، لتقليده، هذا ليس من قبيل الخيال، هذا لا يحتاج لأدلة».

واستخدم هوك سلطته لإعادة إلغاء تأشيرة ديوكوفيتش بعدما قضت جلسة الاستماع الأولى للمحكمة بإلغاء القرار الأول الصادر من قوة الحدود لأسباب إجرائية.

ولم تكن المحكمة الاتحادية قادرة على النظر في مزايا قرار الوزير، لتبت فيما إذا كان القرار عير منطقي أم أنه تجاوز صلاحياته.

وقال القضاة: «لم يكن هناك شرطا على الوزير في استخدام سلطته.. لمنح ديوكوفيتش العدالة الطبيعية».

وأضاف القضاة: «شخص آخر في موقف الوزير ربما لم يكن ليلغ تأشيرة السيد ديوكوفيتش. الوزير قام بهذا».