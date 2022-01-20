برشلونة: على ديمبلي الرحيل قبل نهاية يناير!

مدريد (أ ف ب)

حسم ماتيو أليماني مدير نادي برشلونة مستقبل النجم الفرنسي عثمان ديمبلي في صفوف الفريق الكتالوني، مشيرًا إلى أنّ ديمبلي أوضح أنه لا يريد البقاء في كامب نو، وبالتالي يجدر عليه الرحيل قبل نهاية الشهر الحالي.

ينتهي عقد ديمبيلي الذي انضم من بروسيا دورتموند الألماني عام 2017 بصفقة قيمتها 140 مليون يورو (158.9 مليون دولار)، الصيف المقبل، وبالتالي سيكون قادرًا على المغادرة مجاناً.

وكان برشلونة يرغب بتجنب هذا السيناريو في ظل الديون الكبيرة على كاهل النادي التي تبلغ حوالي مليار يورو، ويأمل أن يجد برحيل ديمبلي فرصة لإنعاش صندوقه المالي في حال بيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأفاد أليماني الخميس: «بدأنا المحادثات مع عثمان ووكيله في يوليو تقريباً، لذا فقد مرت أكثر من ستة أشهر، لقد تحدثنا مراراً وتكراراً، وقدم برشلونة عروضاً مختلفة».

وتابع: «لقد حاولنا إيجاد طريقة للاعب من أجل الاستمرار معنا ولكن تم رفض هذه العروض بشكل منهجي من قبل وكلائه واليوم في 20 يناير، قبل 11 يوماً من انتهاء الفترة الأخيرة من عقده، يبدو واضحاً لنا أن اللاعب لا يريد الاستمرار في برشلونة، وهو غير ملتزم بمشروع برشلونة المستقبلي».

وأضاف: «في هذا السيناريو تم إبلاغه هو ووكلاؤه بأنه يجب أن يغادر على الفور لأننا نريد لاعبين ملتزمين بهذا المشروع، وبالتالي نأمل أن تتم الصفقة قبل 31 الشهر الحالي».

واستُبعد ديمبلي من تشكيلة المدرب تشافي هيرنانديز لمواجهة أتلتيك بلباو في دور الـ16 لكأس إسبانيا مساء الخميس.

وأوضح أليماني: «العواقب الرياضية لكل هذا، كما اتفق عليها مدربنا، هي أننا لا نريد أن يكون لدينا لاعبون غير ملتزمين بالمشروع، ولا يريدون أن يكونوا في برشلونة».

وأردف: «من الواضح أن النادي ليس هو الذي يجب أن يقرر ذلك، إنه المدرب، وقد قرر ذلك، لكنه يحظى بكل دعمنا، ونحن نفهم ذلك تماماً، يبدو لنا النهج الصحيح تماما».

وقال تشافي أمس «الأربعاء»: «لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك، إما أن يجدد اللاعب، أو نبحث عن خروج للاعب، فلا يوجد احتمال آخر».

كما أشار إلى أنّه «لا يفكر» في ترك ديمبلي جالساً في المدرجات حتى الصيف «إنه لأمر مخز، لقد لعب كل دقيقة ممكنة منذ أن أصبحت مدرباً».

وعانى ديمبلي من إصابات عديدة في السنوات الأخيرة، ولم يرتق إلى حجم الطموحات المعقودة عليه في «كامب نو».

ومع ذلك، بعد خسارة العديد من اللاعبين البارزين لخفض ديون النادي، وفي طليعتهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لمصلحة باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي، حرص برشلونة على الاحتفاظ بديمبلي الذي لا يزال أحد أكثر اللاعبين موهبة في صفوف الفريق، على الرغم من النكسات العديدة التي تعرض لها.