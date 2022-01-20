«الليجا» تطلق جائزة أفضل لاعب أفريقي



مدريد (الاتحاد)



مع احتلال كرة القدم الأفريقية صدارة المشهد، بإقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، تكرم رابطة الدوري الإسباني «الليجا»، النجوم الأفريقيين في بإطلاقه جائزة أفضل لاعب أفريقي في منتصف موسم دوري الدرجة الأولى الإسباني.

الجائزة الجديدة لمن حقق أفضل أداء في النصف الأول من الموسم، تقر بالأهمية المتزايدة وقيمة مساهمة اللاعبين الأفريقيين في نمو «الليجا»، وستكون فريدة بشكل خاص، حيث سيتم تحديد الفائز من الجماهير.

ويتمكن عشاق كرة القدم من التصويت على منصات التواصل الاجتماعي لـ «الليجا» للنجوم الأفريقيين الذين يرون أنهم قدموا أفضل خلال الموسم إلى الآن، ويحصل المشجعون المشاركون في التصويت على فرصة للفوز بجوائز رائعة من «الليجا»، وسيكون اللاعب الأكثر شعبية هو الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في منتصف موسم دوري الدرجة الأولى الإسباني.

يمثل بعض من أكبر النجوم في «الليجا» منتخبات بلادهم في الكاميرون في الوقت الحالي، وأحد أكثر اللاعبين تأثيراً في «الليجا» هذا الموسم هو الحارس المغربي ياسين بونو، الذي لعب 20 مباراة مع إشبيلية في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وتلقى 13 هدفاً خلال أكثر من 1800 دقيقة لعب، مما ساعدة في دفع إشبيلية إلى موقع متقدم في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني.

ومن النجوم المغاربة الآخرين في إشبيلية منير الحدادي، ويوسف النصيري، الذي سجل الموسم الماضي «الهاتريك» في مباراتين متتاليتين في الدوري الإسباني.

نجم أفريقي مغربي آخر صنع لنفسه شهرة في «الليجا» هذا الموسم، هو لاعب برشلونة الصاعد عبد الزلزولي، ولعب جناح «البلوجرانا» للمرة الأولى مع الفريق الأول لبرشلونة هذا الموسم، تحت قيادة المدرب الأسطورة تشافي هيرنانديز، وسرعان ما أصبح المفضل لدى الجماهير بأدائه المثير.

عاد مهاجم «السوبر إيجلز» النيجيري صامويل تشوكويزي مرحباً به إلى فياريال - وإلى قوائم الهدافين في الدوري الإسباني - هذا الموسم بعد غياب طويل بسبب الإصابة، وهو أحد أكبر النجوم الصاعدة في أفريقيا، وانضم إليه في فياريال هذا الموسم، المهاجم السنغالي بولاي ديا.

وأصبح لاعب وسط أتلتيكو مدريد، جيفري كوندوجبيا، شخصية مؤثرة بالنسبة للمدرب دييجو سيميوني هذا الموسم، وسجل مؤخراً هدفه الأولى في «الليجا» مع ناديه الحالي.

لا يزال قلب الدفاع التوغولي دجيني داكونام، يمثل ركيزة أساسية لخيتافي، وكقائد للفريق فإنه شارك في أكثر من 200 مباراة في «الليجا» ولا يزال مصدر إلهام.

كان لاعب وسط غانا، إدريسو بابا، أحد اللاعبين الذين قدموا الأداء القوي مع ريال مايوركا هذا الموسم بعد عودته إلى «الليجا».

لاعب وسط ديبورتيفو ألافيس، مامادو لوم، صنع لنفسه شهرة هذا الموسم، وهو جزء من تشكيلة «أسود التيرانجا» السنغال المرصعة بالنجوم في كأس الأمم الأفريقية 2021 .

يتمتع المشجعون الذين يشاركون في التصويت على اختيار اللاعب الفائز بجائزة الأفضل في منتصف الموسم بالدوري الإسباني، بفرصة الفوز بواحد من ثلاثة قمصان رسمية لأندية «الليجا»، بما في ذلك قميص اللاعب الفائز، بالإضافة إلى ثلاث كرات رسمية، واثنتين من حزم بضائع «الليجا» الأفريقية.