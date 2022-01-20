«الحسابات المعقدة» في «الجولة الأخيرة» لكأس اليد

رضا سليم (دبي)



يسدل الستار مساء غد «الجمعة» على كأس نائب رئيس الدولة لكرة اليد، بإقامة الجولة الثالثة والأخيرة، من الدور النهائي، والتي تحدد ترتيب الفرق الأربعة، حيث تقام المباراة الأولى بين الشارقة والنصر، وتم نقلها من صالة العين مستضيف الدور المجمعة الثالثة، إلى صالة شباب الأهلي، فيما يلتقي العين مع الوصل بصالة البنفسج.

ويتصدر الشارقة قمة الترتيب برصيد 6 نقاط، يليه النصر والعين «4 نقاط»، والوصل «نقطتين»، ويحتاج «الملك» إلى الفوز أو التعادل لحسم اللقب، بينما في حال فوز النصر على الشارقة، والعين على الوصل، يتساوى 3 فرق في الصدارة، وتلجأ لجنة المسابقات إلى المادة الرابعة من اللائحة التي تحدد المعايير التي تحسم الترتيب بين الفرق الثلاثة.

وتنص المادة 4/1 على أنه في حالة التعادل على المركز الأول في النقاط بين فريقين أو أكثر، تقام مباراة فاصلة، أو دورة من دور واحد، لو أكثر من فريقين، لتحديد البطل، بينما بقية المراكز تتحدد بناء على النقاط والمواجهات وفارق الأهداف.