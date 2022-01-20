الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
«الحسابات المعقدة» في «الجولة الأخيرة» لكأس اليد
«الحسابات المعقدة» في «الجولة الأخيرة» لكأس اليد
الخميس 20 يناير 14:29

رضا سليم (دبي)


يسدل الستار مساء غد «الجمعة» على كأس نائب رئيس الدولة لكرة اليد، بإقامة الجولة الثالثة والأخيرة، من الدور النهائي، والتي تحدد ترتيب الفرق الأربعة، حيث تقام المباراة الأولى بين الشارقة والنصر، وتم نقلها من صالة العين مستضيف الدور المجمعة الثالثة، إلى صالة شباب الأهلي، فيما يلتقي العين مع الوصل بصالة البنفسج.
ويتصدر الشارقة قمة الترتيب برصيد 6 نقاط، يليه النصر والعين «4 نقاط»، والوصل «نقطتين»، ويحتاج «الملك» إلى الفوز أو التعادل لحسم اللقب، بينما في حال فوز النصر على الشارقة، والعين على الوصل، يتساوى 3 فرق في الصدارة، وتلجأ لجنة المسابقات إلى المادة الرابعة من اللائحة التي تحدد المعايير التي تحسم الترتيب بين الفرق الثلاثة.
وتنص المادة 4/1 على أنه في حالة التعادل على المركز الأول في النقاط بين فريقين أو أكثر، تقام مباراة فاصلة، أو دورة من دور واحد، لو أكثر من فريقين، لتحديد البطل، بينما بقية المراكز تتحدد بناء على النقاط والمواجهات وفارق الأهداف.

كأس اليد
الشارقة
النصر
العين
الوصل
آخر الأخبار
"أدنوك" تستضيف النسخة السابعة من ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين
الاقتصادي
"أدنوك" العلامة التجارية الأولى في الإمارات للسنة الرابعة على التوالي
اليوم 08:53
أرشيفية
عربي ودولي
الأمن الأردني يكشف حقيقة وفاة طفلة من البرد في مخيم الزعتري
اليوم 08:43
مصر تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا الجديدة
عربي ودولي
مصر تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا الجديدة
اليوم 08:41
فيروس كورونا: "أوميكرون" أم "دلتا"... أيهما أشد خطورة؟
عربي ودولي
فيروس كورونا: "أوميكرون" أم "دلتا"... أيهما أشد خطورة؟
اليوم 08:27
لماذا بعض الأشخاص لديهم قابلية شديدة للعدوى بفيروس كورونا وغيرها؟
دنيا
لماذا بعض الأشخاص لديهم قابلية شديدة للعدوى بفيروس كورونا وغيرها؟
اليوم 08:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©