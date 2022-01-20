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موراي يودع «أستراليا المفتوحة» بـ«خطأ سهل»!
موراي يودع «أستراليا المفتوحة» بـ«خطأ سهل»!
الخميس 20 يناير 14:26

ملبورن (رويترز)
ودع البريطاني المخضرم آندي موراي الذي سبق له الفوز بثلاثة ألقاب كبرى، منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد هزيمته اليوم الخميس في الدور الثاني 6-4 و6-4 و6-4 أمام الياباني تارو دانييل المصنف 120 عالمياً.
وبعد فوزه في مباراة ماراثونية من خمس مجموعات في الدور الأول الثلاثاء الماضي، لم يقدم اللاعب الإسكتلندي (34 عاماً) الأداء المتوقع، بينما استغل منافسه الياباني الفرصة ليحسم المباراة لصالحه ويضمن الظهور في الدور الثالث لأولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي.
ولم يقدم موراي المصنف الأول عالمياً سابقاً سوى لمحات قليلة من سابق تألقه الذي تأهل بسببه لنهائي أستراليا المفتوحة خمس مرات.
وارتكب موراي 34 خطأ سهلاً خلال المجموعتين الأولى والثانية من المباراة التي أقيمت في ملعب جون كين.
وأسعد موراي الجمهور قليلاً عندما تقدم 2-0 في المجموعة الثالثة، لكن اللاعب المنافس كسر إرساله بعد ذلك مباشرة ونجح بعدها في حجز مكانه في الدور الثالث لبطولة كبرى للمرة الأولى، حيث سيواجه ستيف جونسون أو يانيك سينر.

أندي موراي
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
التنس
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