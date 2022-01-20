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الرياضي
140 دراجاً في مرحلة «إكسبو دبي» لـ «طواف الإمارات»
140 دراجاً في مرحلة «إكسبو دبي» لـ «طواف الإمارات»
الخميس 20 يناير 14:13

 
دبي (الاتحاد)


يشارك 140 دراجاً يمثلون 20 فريقاً عالمياً في «إكسبو دبي» الذي يمثل المرحلة السادسة لطواف الإمارات العالمي للدارجات الهوائية، وتقام يوم 25 فبراير المقبل، لمسافة 186 كلم.

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: في «إكسبو دبي 2020» تجتمع نخبة المختصين من جميع مجالات الحياة، لتقديم رؤيتهم المتقدمة لمستقبل العالم والصناعات المتقدمة والسياحة المتطورة، واستعراض إرثهم الحضاري ومواردهم المتعددة في جميع المجالات، كما تتواصل العقول لصنع المستقبل، وفي «إكسبو دبي» أيضاً يجتمع أبطال العالم وصنّاع القرار من مختلف الرياضات للتنافس مع أقرانهم أبطال العالم، وكذلك لبحث واقع ومستقبل الرياضة في العالم.
وأضاف: «يعد إكسبو دبي 2020 الأكثر ترابطاً بين الحدث وبرامجه المتنوعة وبين الرياضة طوال تاريخ إكسبو، وانعكست رؤية القيادة الرشيدة للرياضة ودعمها لها على مكانة الرياضة في المجتمع، وأيضاً على مكانة الرياضة بين الأنشطة العديدة المختلفة في «إكسبو دبي»، حيث تحوّل الحدث الاقتصادي والسياحي والصناعي والثقافي والحضاري الأكبر في العالم إلى حدث رياضي أيضاً وملتقى نجوم العالم، واعتاد الجمهور على مشاهدة الفعاليات الرياضية الدولية في قلب «إكسبو دبي»، وكذلك المشاركة في الفعاليات الرياضية المجتمعية التي تقام بشكل أسبوعي، سواء على مستوى الفعاليات الفردية، أو التنافسية التي تقام بنظام التجمعّات، وتابع عشاق الشطرنج في مختلف دول العالم المنافسة على لقب بطولة العالم التي استمرت 11جولة، وانتهت بفوز ماجنوس كارلسون باللقب.
وأشار إلى أن الانطلاقة ستكون من داخل «إكسبو دبي»، ويخرج موكب الطواف إلى مناطق مختلفة من مدينة دبي، مروراً بعدد من أبرز المعالم والأيقونات المعمارية ذات الشهرة العالمية التي تتميز بها «دانة الدنيا»، وفي مقدمتها دبي هاربر وعين دبي ومتحف المستقبل، وكذلك بمناطق مميزة أخرى في مدينة دبي الرياضية، وواحة السيليكون، وميدان، والعودة إلى قلب المدينة عبر شارع جميرا وجزيرة النخلة، ومن ثم العودة مجدداً إلى مقر إكسبو دبي.

دبي
إكسبو 2020 دبي
مجلس دبي الرياضي
طواف الإمارات للدراجات
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