«كروسفت العين» ينظم تجمعاً رياضياً للجمهور



العين (الاتحاد)



نظم كروسفت العين تجمعاً رياضياً على هامش مهرجان حديقة آثار هيلي، من 5 إلى 18 يناير الجاري، في ظل أجواء عائلية متميزة، وضمن الالتزام الكامل بالإجراءات والتدابير الاحترازية الصحية، وبالتعاون مع بلدية مدينة العين، ويهدف إلى نشر ثقافة الرياضة، وتعزيز ممارستها لدى مختلف فئات المجتمع في العين.

وحرص المنظمون على المهرجان العائلي الثقافي الرياضي، في حديقة آثار هيلي، على تنظيم سباق للجري شمل فئات مختلفة، من عمر 5 سنوات، وحتى فوق الستين عاماً، بوصفها واحدة من المبادرات الرياضية التشجيعية للمشاركين في فعاليات المهرجان.

وقالت آلاء هنورة مديرة نادي كروسفت العين، إن التجربة الرياضية، نسعى من خلالها لتعريف الجمهور بمختلف الأعمار، بأهمية الرياضة في حياة الفرد، وتأثيرها المهم في صحة الأبدان، ومردودها الإيجابي على المجتمع.

وأضافت أن الفعاليات الرياضية شهدت إقبالاً متميزاً من الجميع، كباراً وصغاراً، وحرصنا على تنويع التمارين الرياضية، لتناسب مختلف الأعمار والهوايات، وشملت الحصص الرياضية المجانية رياضة الكروسفت، والدراجات الهوائية، والجري وغيرها، ووفرنا الكثير من الأجهزة الرياضية الحديثة، مستغلين الأجواء الشتوية الرائعة التي تعيشها البلاد في هذا الوقت من السنة، وانسجاماً مع مبادرة أجمل شتاء في العالم.

وقال أرجونا ليسردا مؤسس ومالك كروسف العين، إنها ليست المرة الأولى لفريقنا، بأن يقوم بتنظيم الفعاليات الرياضية في الهواء الطلق، ونظمنا سابقاً حصصاً رياضية في جبل حفيت، والمبزرة الخضراء، إضافة إلى حصص رياضية في صحراء مدينة العين، فوق كثبانها الرملية الرائعة، ولمسنا تجاوباً ملحوظاً من اللاعبين، وجاءت الفكرة بأن نوسع هذه الحصص وتكون مستمرة ويومية ضمن فعاليات مهرجان حديقة آثار هيلي.

وقدم ليسردا شكره إلى بلدية مدينة العين على إتاحتها هذه الفرصة المتميزة لنشر ثقافة الرياضة، وتقديمها لأفراد المجتمع بطريقة جميلة ومحببة، لنسهم جميعاً في دعم الجهود التي تبذل لتحويل مدينة العين الجميلة، إلى مدينة رياضية بامتياز.

وأبدى سالم البريكي أحد أعضاء فريق كروسفت العين، إعجابه بمهرجان حديقة آثار هيلي، وبالأخص الفعاليات الرياضية المصاحبة، موضحاً أنه حرص على حضور الحصص الرياضية اليومية، مصطحباً معه أولاده ليشاركوا في الفعاليات المختلفة، ولتكون تجربة متميزة لهم تساعدهم كثيراً على ممارسة الرياضة بالشكل الصحيح، وتحت إشراف كوادر تدريبية محترفة، وفي ظل أجواء الشتاء الجميلة التي تشهدها البلاد حالياً.