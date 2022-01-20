«الطارق» و«فريدوم» يتنافسان في «دباوي ستيكس»



دبي (الاتحاد)



يستضيف نادي دبي لسباق الخيل بمضمار ميدان اليوم، ثاني حفل كرنفال كأس دبي العالمي، برعاية عزيزي للتطوير العقاري، وتشهد الأمسية سباقات قوية مع تحدي الراشدية وقلعة الفهيدي بالفئة الثانية، ودباوي ستيكس بالفئة الثالثة.

ويقام تحضيري 2000 جينيز الإمارات في الشوط الثالث، كما تتواصل سلسلة سباقات جميرا لخيول الثلاث سنوات، على الأرضية العشبية مع تحضيري داربي جميرا بالشوط الثاني، وتبلغ قيمة الجوائز المرصودة بالحفل 810 آلاف دولار.

ويمثل «آرت دوفال» فريق جودلفين، بإشراف شارلي ابلبي الذي يسعي للمحافظة على لقب الراشدية للفئة الثانية لمسافة 1800 متر في الشوط الرابع، وينافسه «هايلاند أفنيو» و«رويال فليت»، إلى جانب «بدوينز ستوري» و«ديزرت فاير».

ويجتذب الشوط الخامس تحدي قلعة الفهيدي للفئة الثانية لمسافة 1400 متر، بقائمة تضم 14 خيلاً، وينطلق «لاند أوف ليجندس» أمام «نافال كراون» حامل لقب ميدان كلاسيك، ورفيقه «لا باروسا»، كما يدفع بن سرور بالجواد «ستورم داميج».

وتتنافس 8 خيول في سباق دباوي ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 1200 متر، وهناك مواجهة قوية بين «الطارق» نجم السرعة وغريمه «فريدوم فايتر» ورفيقه في الإسطبل «بوشارت»، وهناك «ميراس»، و«ابن مالك» و«أون ذا وورباث».

ويستهل الحفل بسباق دبي تروفي لمسافة 1200 متر - عشبي «شروط»، بمشاركة 10 خيول في عمر الثلاث سنوات، ثلاثة منها بشعار جودلفين مع «هوم سيتي»، ورفيقته في الإسطبل «وايلد بليس»، إلى جانب «سايلنت سبيتش».

وتختتم الأمسية بسباق لمسافة 2000 متر، يبرز فيه «ريبلز رومانس» بطل داربي الإمارات للفئة الثانية، في أمسية كأس دبي العالمي 2021، وينافسه «أجوستي فيسكال» و«بيج تيم» وبطل داربي الإمارات 2019 «بلو كيو بارفيت».

ويجتذب تحضيري داربي جميرا في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر 10 خيول، يتقدمها «سد مأرب» الذي حل وصيفاً في افتتاح السلسلة، ويشارك «مستر بروفيسر»، بعد حلوله في المركز الثالث خلف «سد مأرب»، و«نادر» بإشراف بن سرور.

وتطمح 8 خيول لتسجيل اسمها في قائمة الكلاسيك، حين يخوضون تحضيري 2000 جينيز الإمارات في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر – رملي، أبرزها «البحر» لجودلفين الفائز 4 مرات متتالية في بريطانيا، ويواجه «كيفر» غير المهزوم في ثلاثة سباقات.